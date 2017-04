Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 riunione domani giovedì tra seconda fase pensioni e uscita decreti attu

A tenere banco non c'Ŕ solo la questione di cosa si potrÓ fare sulle novitÓ per le pensioni, ma anche quando entreranno in vigore quelle giÓ decise e accettate.

Sono tante le piste aperte sulle novità per le pensioni e una delle più interessanti è quella delle riunioni in corso nell'ambito del cosiddetto momento successivo a quello dell'uscita dei decreti attuativi. Sono infatti proprio questi gli appuntamenti in cui saltano fuori le intenzioni, parzialmente concordati con le forze sociali, su novità per le pensioni ulteriori e migliorativi da introdurre anche con la manovra di fine anno. In realtà, la situazione è piuttosto confusionaria perché al momento successivo di discussioni e riunioni sul tema pensioni è stato il via nonostante i decreti attuativi non siano stati varati. Insomma, i due iter sono adesso sovrapposti rendendo il quadro generale ancora più confuso e le prospettive più incerte, nebulose e a tratti anche difficili da comprendere fino in fondo.

Domani nuova riunione sulle novità per le pensioni

Tornano dunque a sedersi attorno allo stesso tavolo le forze sociali e i rappresentanti del dicastero dell'occupazione nel rispetto di un copione di riunioni già calendarizzate sulle novità per le pensioni. Come da programma, si discute innanzitutto dell'ente di gestione della previdenza sociale ovvero

delle sue prospettive anche alla luce del profondo rosso dei suoi conti come conseguenza di una spesa previdenziale a tratti incontrollata e di acquisizioni troppo avventate; della sua voglia di contare considerando le tante proposte avanzate da mesi e mesi dalla sua presidenza, dall'applicazione di una variante di quota 100 all'assegno universale; della sua governance, ricordando le tante conflittualità che sono state raccontate dalle ultime notizie pensioni, a testimonianza di un modello di lavoro che potrebbe essere ripensato.

A dare nuova linfa alla riunione di domani pomeriggio tra i rappresentanti e i tecnici del dicastero dell'occupazione e le forze sociali è poi la prima bozza del nuovo iter economico affiancata dal Piano strategico nazionale contiene parte delle novità per le pensioni. Le indicazioni emerse ovvero la volontà di introdurre una forma di assegno universale in favore di chi si trova in situazioni di difficoltà economica e la riscrittura del piano delle detrazioni sono altre due questioni chiave che potrebbero essere affrontate in vista di un più approfondito faccia a faccia nelle settimane successive. Difficilmente si entrerà nel vivo della discussione, se non altro perché lo stesso esecutivo non ha fornito i dettagli dei contenuti ovvero budget, destinatari e tempi di applicazione dei provvedimenti.

Decreti attuativi: ultime notizie pensioni

A tenere banco non c'è solo la questione di cosa si potrà fare sulle novità per le pensioni, ma anche quando entreranno in vigore quelle già decise e accettate. Si tratta delle mini pensioni, con e senza oneri, e dell'applicazione di quota 41 per chi ha iniziato a essere impiegato prima della maggiore età. Il ritardo imbarazzante nel varo dei decreti attuativi lasciano immaginare come parte delle novità per le pensioni troverà spazio nell'ordinamento previdenziale oltre i tempi concordati ovvero dopo il primo maggio, mandando in frantumi parte delle promesse.