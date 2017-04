Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 le tre attese in riunione Forze Sociali-Esecutivo domani giovedì

Si attende con grande attenzione la nuova riunione in programma domani tra forze sociali ed esecutivo, nuovo appuntamento che dovrebbe rientrare in quel momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni che, fino a qualche settimana fa, si diceva sarebbero potute rientrare nel nuovo documento di programmazione economica ma che secondo le ultime notizie potrebbero essere, ancora una volta, rimandate per far strada ad un’altra misura annunciata dal Dicastero dell’Occupazione, vale a dire un nuovo taglio del costo dell’occupazione. Misura che lascia in tanti perplessi sulla sua effettiva convenienza.

Le tre attese dalla riunione di domani tra forze sociali ed esecutivo

Dalla riunione che si terrà domani si attendono in particolare ultime notizie su tre questioni principali che potrebbero essere così riassunte:

conoscere evoluzione e crescita di ruoli e nuovi potere che potrebbe avere l'ente che gestisce le pensioni all’interno di un processo di riorganizzazione in esso già avviato; conoscere lo sviluppo delle discussioni da intavolare su ulteriori novità per le pensioni del momento successivo per le novità per le pensioni; conoscere informazioni verosimili sulla presentazione degli atti finali ufficiali relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41.

Scontro tra ente di gestione delle pensioni e forze sociali e impatto su novità per le pensioni

Partendo dal primo punto, dovrebbe essere il tema centrale della riunione di domani, considerando che da tempo si parla di nuovo ruolo, più preponderante, che l’ente di gestione delle pensioni vorrebbe acquisire ma si tratta di una volontà che sembra scontrarsi con la posizione delle forze sociali. Tuttavia, è stato lo stesso ente a ribadire più volte, stando a quanto riportano le ultime notizie, che proprio le forze sociali non hanno dimostrato finora di lavorare con l’esecutivo per fare effettivamente gli interessi dei lavoratori come dovrebbero, considerando che nascono come associazioni di tutela per cittadini e lavoratori, e alla luce delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, approvate di intesa con l’esecutivo, che in realtà favoriscono esclusivamente gli istituti di credito e non i lavoratori, oltre al fatto che sono decisamente troppo limitate. L’ente di gestione delle pensioni, invece, ha dimostrato finora di essere l’unico a riuscire a trasformare in realtà ogni annuncio fatto di novità per le pensioni, compreso l’ultimo inerente il ricalcolo contributivo delle pensioni più elevate.

Ma lo scontro tra ente di gestione delle pensioni e forze sociali si sta giocando in quest’ultimo periodo anche sulla questione giovani. Stando alle ultime notizie rese note dal presidente dell’ente di gestione delle pensioni, infatti, il confronto tra forze sociali ed esecutivo che avrebbe dovuto avviare discussioni su novità per le pensioni per i giovani, in realtà non sta andando come previsto, quando le ultime notizie su andamento dell’occupazione giovanile, difficoltà nei versamenti contributivi e carriere discontinue che non permettono, causa crisi, ai giovani di oggi di crearsi un futuro pensionistico, impongono profonde riflessioni. Nel mirino del presidente dell’Ente anche l’idea della pensione minima di garanzia che, stando a quanto reso noto, dovrebbe coprire i contributi mancanti proprio per carriere discontinue, ma per, sempre secondo le ultime notizie, non è ancora chiaro chi pagherà.

Ulteriori novità per le pensioni e atti finali ancora attesi

Nonostante la riunione di domani tra forze sociali ed esecutivo dovrebbe essere incentrata su ruoli e nuovi poteri per l’ente di gestione delle pensioni, le ultime notizie confermano anche la grande attesa di sapere come andranno avanti le discussioni sulle ulteriori novità per le pensioni del momento successivo di analisi, cercando di capire, finalmente, se effettivamente si porteranno avanti e quali eventualmente saranno. Diverse, ad oggi, le ipotesi in ballo tra:

novità per le pensioni per i giovani; novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni per le singole casse di categoria; novità per le pensioni di revisione delle probabilità di vita.

E’ possibile, come riportano le ultime notizie, che per dare nuovo slancio all’occupazione giovanile, necessità che sta spingendo verso ulteriori riflessioni sull’urgenza di novità per le pensioni, le intenzioni dell’esecutivo si concentrino più sulla nuova riduzione delle imposte sull’occupazione che, però, dovrebbe essere importante per avere benefici, circa 10 punti, a fronte di un sostanzioso investimento. Stando alle stime, infatti, dovrebbe essere di ben 15 miliardi di euro la somma da investire, molto meno servirebbe per la novità per le pensioni di quota 100, circa 7 miliardi di euro, e ancora meno, circa 5 miliardi di euro, per la quota 41 per tutti. Perché allora, finalmente, vista la disposizione di denaro, non orientarsi sulla concreta approvazione di novità per le pensioni profonde?

E poi c’è la questione della partita da chiudere sugli atti finali: attesi all’inizio del mese scorso, poi rimandati alla fine, e ancora non arrivati ufficialmente, a giorni, stando alle ultime notizie, dovrebbero finalmente essere presentati con relative regole ufficiali di funzionamento delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 e definizione ufficiale di tasso di interesse da calcolare sulla mini pensione e condizioni delle polizze assicurative. Ma ciò che ci si chiede se davvero a breve arriveranno?