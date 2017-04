Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Sommella, Gutgeld, Gentiloni

Si parla da tempo di revisione della spesa pubblica per il recupero di soldi importanti, finora sempre rimasta teorica ma fondamentale per riuscire ad andare avanti con provvedimenti in grado di rilanciare interventi di rilancio dell’economia in generale. E le ultime notizie in merito, tra annunci, conferme e smentite, continuano ad essere piuttosto incerte. Sembra, infatti, che al momento la revisione della spesa pubblica e degli sprechi sia ancora una degli elementi mancanti nel nuovo documento di programmazione economica.

Le ultime posizioni di Sommella e conseguenze per novità per le pensioni

Per Roberto Sommella, direttore delle relazioni esterne Antitrust, al momento delle discussioni sui provvedimenti da inserire nelle nuove manovra, il capitolo che non dovrebbe mancare mai è proprio quello di revisione degli sprechi, importante per recuperare soldi che potrebbero poi essere impiegati in ulteriori provvedimenti positivi per tutti, novità per le pensioni profonde comprese, e per evitare aumenti di tasse a carico dei cittadini. Ma la storia ci ha insegnato che non sempre ciò accade e quest’anno sembra riproporsi la stessa situazione dell’anno scorso: le ultime notizie, infatti, non riportano alcun piano di revisione profonda.

Manca nella misure correttive che l’Italia deve presentare alla comunità per evitare l’apertura di una nuova procedura di infrazione; manca nel nuovo iter economico anche se ci si aspetta che qualcosa sarà fatto. Del resto, le proposte ci sono, le ipotesi di riduzione anche, tra costi standard della sanità da adeguare tra Nord e Sud, partecipate, stazioni appaltanti, tax expenditures, agevolazioni alle imprese, alcune tipologie di pensioni che costano miliardi che potrebbero essere risparmiati, con conseguenti importanti novità per le pensioni positive per tutti, sul lungo periodo, da attuare grazie ai risparmi che ne deriverebbero. Senza calcolare le centinaia di miliardi di euro che deriverebbero da una seria lotta all’evasione fiscale.

Le ultime affermazioni di Gutgeld e impatto su novità per le pensioni

Ad assicurare l’arrivo di un concreto piano di revisione della spesa pubblica anche il commissario stesso di revisione della spesa, Yoram Gutgeld, secondo cui tutto starebbe cambiando ma i risultati si potranno vedere solo nel lungo termine, ad accumulo avvenuto, stando alle sue ultime affermazioni. La revisione della spesa pubblica, avrebbe affermato Gutgled, consente, infatti, di ottenere risorse che poi l’esecutivo decide come investire tra riduzioni delle tasse o attuazione di ulteriori interventi. E ha sottolineato come con il precedente esecutivo, stando alle ultime notizie, si sia ottenuta una riduzione della pressione fiscale che se nel 2013 era 43,6% l’anno scorso è arrivata al 42,2%. Ora, come affermato da Gutgedl, si sarebbe a lavoro per realizzare ulteriori risparmi in tutte le aree, dalla sanità, agli acquisti, ai comuni, all’informatica. I proventi, nel lungo periodo, come detto, potrebbero essere poi impiegati in altri provvedimenti e misure positive per tutti, comprese le importanti novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti.

Le ultime affermazioni di Gentiloni e conseguenze per novità per le pensioni

A concorrere all’attuazione di questo progetto di investimento in novità per le pensioni importanti come quota 100 o quota 41 per tutti anche gli annunci di qualche settimana fa resi noti dal premier Paolo Gentiloni, quando parlava di possibilità di attuazione di misure, anche impopolari, da cui si sarebbero potuti ricavare non pochi soldi, come revisione di agevolazioni fiscali, alcune tipologie di pensioni, come baby pensioni, pensioni di guerra, invalidità, estensione della fatturazione elettronica a tutti (che avrebbe consentito un recupero di ben 41 miliardi di euro), che però ad oggi, stando a quanto riportano le ultime notizie, sarebbero letteralmente scomparsi. Nuovo passo indietro che rischia anche di bloccare l’attuazione di ulteriori novità per le pensioni per cui continuerebbero a mancare le risorse necessarie.