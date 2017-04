Auguri di Pasqua 2017: dediche, frasi, video, immagini. Dove trovare su migliori siti auguri buona pasqua 2017 divertenti, simpati

Se il conto alla rovescia per la Pasqua 2017 può ufficialmente iniziare, qual è il modo più originale per fare gli auguri anche in questa occasione?

Cresce l'attenzione sui migliori modi per fare gli auguri in vista della domenica di Pasqua, con un SMS ma anche via Facebook o WhatsApp. E come è facilmente riscontrabile, la varietà è così ampia che si rende necessario disporre di una bussola con orientarsi. Un po' come succede con le differenti tradizioni da Paese a Paese.

Auguri di Pasqua 2017: dediche, frasi

Pochi giorni alla Pasqua 2017 in programma quest'anno il 16 aprile. Quali sono le parole più simpatiche per fare gli auguri con originalità e leggerezza con un SMS sul cellulare o con un rapido ed efficace messaggio via WhatsApp? Il web è dunque la miniera in cui trovare le soluzioni più adatte per ogni circostanza e per ogni destinatario. In questa pagina abbiamo raccolto le migliore proposte adatte all'occasione, da cui estrapoliamo una serie di buone frasi da dedicate nel giorno di Pasqua.

Frasi Auguri di Pasqua per mamma e papà. Voi, mamma e papà, dovreste ricevere ogni giorno un dono unico, come siete voi. E prego il Signore Gesù appena Risorto di conservarvi sempre nell'amore e nella salute. Frasi Auguri di Pasqua per amici e amiche. Spero in una Pasqua d'amore, spensierata, che ci faccia dimenticare i dispiaceri e ci aiuti a superare tutte le difficoltà. Tanti auguri Pasquali a tutti! Frasi Auguri di Pasqua formali. Sicuri che la Santa Pasqua porterà pace e amore nel vostro cuore, vi preghiamo di accettare i nostri più sentiti auguri di buona Pasqua di Resurrezione. Frasi Auguri di Pasqua simpatici. Puoi anche provare a scartare l'uovo di Pasqua a caccia della sorpresa, ma sappi che una sorpresa più bella di me non la potrai mai trovare. Auguri. Frasi Auguri Pasqua religiosi. Lo Spirito del Cristo risorto sia per voi un'ancora di salvezza per trascorrere una vita serena e piena di armonia. Buona Pasqua.

Foto Pasqua: migliori siti auguri

Dove trovare foto, immagini e disegni divertenti, simpatici, originali? Già, perché questa di Pasqua è anche l'occasione giusta per spedire una cartolina elettronica, da utilizzare anche come immagini. Il sito bluemountain.com è fra i più attivi e mette a disposizioni anche interessanti video da condividere con i propri familiari e amici. Sul sito mondopps.com è invece presente una vasta scelta di presentazioni a tema Pasqua 2017. Il portale americangreetings.com permette con pochi click la personalizzazione dei biglietti di auguri per queste feste nella settimana santa. A conclusione dell'operazione è possibile salvare il lavoro sul PC, stamparlo, inviarlo con un messaggio di posta elettronica e condividerlo sui principali siti di social network, Facebook e Twitter compresi.

Video divertenti, simpatici, originali

Se il conto alla rovescia per la Pasqua 2017 può ufficialmente iniziare, qual è il modo più originale e divertente per fare gli auguri anche in questa occasione? Come riuscire a essere simpatici e lasciare il segno? La risposta sono i video, da condividere su Facebook e via WhatsApp. Il web è come al solito il punto di partenza e di riferimento, a iniziare dalle proposte presenti sulle piattaforme di raccolta Vimeo e YouTube. Come si dice in ogni occasione, chi cerca trova.