Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Petriccioli, Marattin, Di Michele

Le recenti posizioni di Petriccioli, Marattin, Di Michele in vista della nuova riunione tra esecutivo e forze sociali e impatto su novitā per le pensioni

Ci si prepara alla nuova riunione di domani tra forze sociali ed esecutivo, che dovrebbe rientrare nell’ambito del momento successivo di discussione di ulteriori novità per le pensioni da portare avanti anche se le ultime notizie non sembrano contemplare più nel nuovo documento di programmazione economica a favore dell’inserimento di un nuovo taglio delle imposte sull’occupazione. Si tratta, tuttavia, di misure che, come ben sappiamo, sono suscettibili di diversi cambiamenti fino all’approvazione finale e al via alle discussioni vere e proprie delle misure che dovranno essere poi inserite nella nuova manovra. Attese anche informazioni su arrivo degli atti finali ufficiali relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41.

Le ultime posizioni di Petriccioli e conseguenze per novità per le pensioni

Dal canto suo, Maurizio Petriccioli, nuovo commissario della categoria Funzione Pubblica della Cisl, ha dichiarato che la fase di intesa sulle novità per le pensioni mostra ancora diverse luci e ombre a causa dei tanti limiti e tanti paletti imposti per poterne beneficiare, nonostante si tratti di novità per le pensioni che, seppur ristrette, sono state finalmente concretizzate. Resta, comunque, ancora tanta strada da fare per riuscire a soddisfare le richieste di novità per le pensioni positive per tutti anche se si dovrà sempre tener conto delle risorse da poter impiegare e dei tempi entro i quali sarà necessario chiudere questa ulteriore partita.

Le ultime affermazioni di Marattin e conseguenze per novità per le pensioni

Anche il viceministro dell’Economia, Luigi Marattin, è tra coloro che appoggia novità per le pensioni importanti, come la quota 100, o revisione del sistema delle probabilità di vita, vedendo nelle nuove riunioni tra esecutivo e forze sociali le migliori occasioni per poter rilanciare cambiamenti profondi dell’attuale sistema, pur essendo dalla parte dei tecnici dell’Economia che continuano a sostenere che le novità per le pensioni non rappresentano ancora una priorità per il nostro Paese, rispetto ad altri provvedimenti che sono pensati, invece, per rilanciare investimenti e imprese volti al contestuale rilancio dell’economia in generale. Il problema è che, come spesso spiegato, sarebbero proprio le importanti novità per le pensioni di quota 100 e di quota 41 per tutti in grado di rilanciare occupazione giovanile e, allo stesso tempo, produttività e consumi, riuscendo, dunque, ad avviare un ciclo economico positivo.

Le ultime affermazioni della Di Michele e impatto su novità per le pensioni

Tra coloro che puntano ad un nuovo e più potente ruolo dell’Ente di gestione delle pensioni, Gabriella Di Michele, nuovo direttore generale dell’Ente di gestione delle pensioni, che ha sostituito l’ex direttore dimissionario a causa di importanti contrasti avuti alla fine dello scorso anno con il presidente dell’Ente stesso. Con la nomina della Di Michele sembra, dunque, poter tornare una ottima collaborazione e condivisione tra gli alti vertici dell’ente in vista di un processo di riorganizzazione dell’ente stesso e di attuazione di cambiamenti pensionistici, importanti novità per le pensioni comprese, da quota 100 a quota 41 per tutti ma anche all’introduzione dell’assegno universale com’era stato annunciato dallo stesso presidente dell'ente.