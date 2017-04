Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 aperture sistema per elezioni subito

Nuove aperture per nuovo sistema di voto per elezioni subito: cosa prevedono e conseguenze per novità per le pensioni

Nuove aperture da parte dell'ex premier alla cancellazione dei capilista bloccati: le ultime notizie sulla definizione del nuovo sistema di voto per riuscire ad andare ad elezioni subito parlano di una nuova posizione da parte dell'ex premier ed ex segretario del centrosinistra che avrebbe aperto alla richiesta di riconsiderare il punto sul blocco dei capilista. Ma si tratta di una nuova apertura che non convince affatto.

Nuove aperture a modifiche del sistema di voto per prossime elezioni

L'ex premier avrebbe dichiarato di essere disposto a togliere i capilista bloccati dal sistema di voto, ribadendo l'inesistenza di un piano per cadere l'esecutivo dopo le primarie del centrosinistra, ultime notizie circolate in questi ultimissimi giorni. Se vi sono alcuni esponenti dell'esecutivo, come il ministro della Giustizia, anche lui in corso per le primarie del centrosinistra, che considerando favorevolmente l'apertura dell'ex premier alla cancellazione dei capilista bloccati, vi sono altri esponenti politici che considerando questa apertura un bluff, e il centrodestra che non sembra essere affatto entusiasta dell'annuncio dell'ex premier, vedendo nelle sue parole un ennesimo giochetto sul sistema di voto.

D'altro canto, però, vi sono anche alcuni autorevoli personalità, come il presidente della Repubblica, che ritengono che ogni discussione sul nuovo sistema di voto debba essere affrontata con ordine e cautela, rimandando le elezioni politiche alla fine naturale dell'attuale legislatura, cioè al prossimo 2018. Punto di partenza per riuscire ad andare ad un voto in grado effettivamente di dar vita d un nuovo esecutivo è quello di eliminazione del rischio di ingovernabilità, derivante dalla attuale frammentazione politica, tra nuovi schieramenti politici, centrosinistra e centrodestra e pentastellati.



Elezioni subito e conseguenze per novità per le pensioni

Superato il rischio di ingovernabilità, definiti nuovi ordini interni ai diversi schieramenti politici ed eventuali alleanze, alcune delle quali prospettatesi in maniera davvero inedita, tra conferme e smentite, come quella tra centrosinistra e pentastellati, al momento assolutamente nulla, e definito un omogeneo sistema di voto, allora si potrà decidere quando andare a nuove elezioni, se subito o se, davvero, alla naturale scadenza dell’attuale legislatura, cioè l’anno prossimo, consentendo all’Italia, come tanti hanno spiegato, di poter rispettare tutti gli impegni in programma, sia interni che comunitari, in maniera tranquilla e relativamente stabile, senza cioè ritrovarsi nel vorticoso turbine di un periodo elettorale che sarebbe decisamente intenso. Tuttavia, le elezioni subito, come abbiamo già spiegato, rappresenterebbero probabilmente l’occasione ideale di rilancio di quelle importanti novità per le pensioni che rientrerebbero, come già lo sono del resto, nei programmi di ogni schieramento politico.

Le discussioni attuali, che si spera vengano effettivamente affrontare nelle prossime riunioni tra esecutivo e forze sociali per la definizione di ulteriori novità per le pensioni in un momento successivo, dovrebbero concentrarsi su cambiamenti dell’attuale sistema capaci di andare oltre le attuali, e ancora ristrette e sperimentali, novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 e puntando su:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di revisione delle probabilità di vita; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; novità per le pensioni per i più giovani.