Auguri di Pasqua 2017 messaggi, frasi divertenti e formali e domani Lavanda Piedi Papa Francesco, Via Crucis e Vigilia di Pasqua 2

Siamo entrati nel cuore della settimana santa, quella che giorno dopo giorno condurrà alla domenica di Pasqua del 16 aprile. Nella maggioranza delle città italiane, grandi o piccole che siano, saranno organizzate rievocazioni della Via Crucis, ma non c'è dubbio che più attesa sia proprio quella di Roma a cui parteciperà papa Francesco. E poi c'è naturalmente la cerimonia della Lavanda dei piedi del giovedì santo, celebrata dallo stesso pontefice. In questo contesto di religiosità c'è spazio per la leggerezza dei messaggi di auguri di Buona Pasqua, sia con frasi divertenti e sia con messaggi formali.

Auguri di Buona Pasqua con frasi e messaggi, divertenti e formali

In ogni caso manca una manciata di giorni alla Pasqua 2017 ed è già tempo di pensare alle frasi simpatiche e divertenti, tradizionali e religiosi per fare gli auguri. In realtà non importa in tono degli auguri: l'importante è manifestare la propria vicinanza anche in questa giornata speciale. E così ad esempio si può pensare di dedicare a parenti, amici o colleghi di lavoro una delle frasi che abbiamo raccolto in questa pagina creata per l'occasione:

Frasi Auguri Pasqua originali. Pasqua sia l'occasione per fermarsi e riflettere sul senso della vita. Che il Signore Gesù possa illuminare la tua vita e quella dei tuoi cari. Tanti auguri. Frasi Auguri di Pasqua divertenti. Persone dolci come te dovrebbero rinchiuderle in un uovo di Pasqua. Tanti auguri per una Santa e Serena Pasqua. Frasi Auguri Pasqua religiosi. Vi auguro pace e serenità non solo in questo giorno ma per tutto l'anno e nella vostra casa. Auguri di Buona Pasqua. Frasi Auguri di Pasqua simpatici. Una colomba volerà in cielo per portarti i miei auguri di Buona Pasqua. Fai attenzione alla testa. Buona Pasqua. Frasi Auguri di Pasqua formali. Nell'augurarvi Buona Pasqua rinnoviamo nello Spirito della festa il nostro desiderio di conciliazione e di amicizia. Frasi Auguri di Pasqua per amici e amiche. L'amore e la saggezza di Dio possano riempire il tuo cuore per oggi e per sempre. Buona Pasqua! Frasi Auguri di Pasqua per mamma e papà. A voi, cari mamma e papà, che siete le luci più luminose sul mio cammino, l'augurio di poter essere sempre accompagnati dalla Luce di Gesù Risorto. Auguri di Buona Pasqua.

Auguri pasquali oltre le frasi

Ma perché non scegliere un sito straniero per trovare il modo migliore per fare gli auguri di Buona Pasqua? La piattaforma bluemountain.com, ad esempio, propone tante belle cartoline, tutte gratuitamente utilizzabili, per l'occasione: da quelle tradizionali passando per quelle parlanti fino ad arrivare a quelle simpatiche. In tutti i casi, a fare la differenza sono proprio le belle immagini e non le poche parole in lingua straniera e comunque facili da comprendere. Poi c'è cartolinespeedy.it con le sue card statiche e animate e c'è en.cartoline.net con i testi in inglese com. Fra i portali più attivi c'è jacquielawson.com mentre fra i siti più originali c'è www.greetingsisland.com perché offre l'opportunità di aggiungere un messaggio vocale, in grado certamente di sorprendere chi lo riceve.