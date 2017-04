Musei aperti e gratis Pasqua e Pasquetta 2017 Milano,Torino,Roma,Firenze,Bologna,Napoli,Venezia.Feste 2017,dove andare,cosa fare

Da Milano, a Torino, Roma, Firenze, Bologna, Napoli, Venezia le città d’arte italiane pronte ad accogliere i turisti e ad offrire ai propri cittadini il meglio che la stessa città ha da offrire si preparano ad essere prese letteralmente d’assalto. Stando ai dati in circolazione, infatti, sembrano essere proprio le città d’arte le mete preferiti per trascorrere i giorni delle feste pasquali del lungo week end di Pasqua da venerdì 14 aprile a lunedì 17. E in ogni città si potranno visitare musei e luoghi dell’arte che resteranno aperti ma si potrà anche partecipare alle diverse iniziative e feste che saranno organizzate.

Musei aperti e gratis Pasqua e Pasquetta 2017 Milano

Nel giorno di domenica 16 e lunedì 17 di Pasqua e Pasquetta, a Milano si potranno visitare la Pinacoteca di Brera, dalle 9 alle 13, che ospita il Quarto dialogo attorno a Lotto sul tema del ritratto, e il Cenacolo Vinciano, dalle 8 alle 13:45; mentre Palazzo Reale resterà aperto dalle 9:30 alle 19:30. Tra le mostre da visitare segnaliamo ‘Keith Haring About Art, Manet e la Parigi moderna, I Santi d’Italia’ dedicata alla pittura devozionale e l’esposizione fotografica del 7° Prix Carmignac di Fotogiornalismo ‘Lybia: A Human Marketplace’ incentrata sul tema del traffico di esseri umani. Al Mudec, il Museo delle Culture, domenica e lunedì saranno gli ultimi giorni di ‘Chinamen Un secolo di cinesi a Milano’ mentre si potranno ancora ammiare Kandinskij, il cavaliere errante e l’archeologica Dinosauri. Giganti dall’Argentina.

Musei aperti e gratis Pasqua e Pasquetta 2017 Torino

I giorni di Pasqua, domenica 16 aprile, e Pasquetta, lunedì 17 aprile, a Torino, resteranno aperti il museo Egizio, dalle 9 alle 14; il Palazzo Reale, dalle 9 alle 1; il Castello di Moncalieri, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; il Castello di Racconigi e il parco, dalle 9 alle 18 e dalle 10 alle 17:30; il Castello di Agliè, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Tra gli altri musei e monumenti aperti che si potranno visitare nei giorni delle feste pasquali anche: i Musei Reali, la Pinacoteca Agnelli, il Mao, il Museo del Risorgimento, il Borgo Medievale, Palazzo Madama, il Planetario di Torino, la Basilica di Superga, il Museo della Sindone, il Museo Lombroso e lo Juventus Stadium. Tra le altre mostre che si potranno visitare, segnaliamo quella allestita al Castello di Rivoli, ‘Colori’, per fare un viaggio nell’uso del colore nell’arte moderna e contemporanea da Kandinsky a Klee.

Musei aperti e gratis Pasqua e Pasquetta 2017 Roma

A Roma, nei giorni di Pasqua e Pasquetta domenica 16 e lunedì 17 aprile, i musei resteranno aperti dalle 9 alle 13 ad eccezione del Palatino, aperto dalle 9 alle 14, Castel Sant’Angelo, 9-20, il Colosseo, 9-19 e l’Etruria Meridionale, 9-14. Rimarranno aperte anche Villa Adriana, Palestrina, Minturno, Sperlonga, Formia e Cassino dalle 9 alle 19 e Villa d’Este dalle 9 alle 18. Il Complesso del Vittoriano propone una mostra su uno dei più celebri pittori italiani della Belle Epoque, Giovanni Boldrini; al Chiostro di Bramante si può visitare la mostra ‘La Grande Onda, Viaggio in Giappone’, che porta in viaggio alla scoperta della società, della cultura e dell’arte giapponese, mentre al Palazzo delle Esposizioni, invece, si terrà la mostra dedicata a Georg Baselitz.

Musei aperti e gratis Pasqua e Pasquetta 2017 Firenze

Per gli amanti dell’arte che vorranno trascorrere le feste pasquali nella splendida cornice della città di Firenze, non ci sarà che l’imbarazzo della scelta di musei e luoghi dell’arte da visitare. Nei giorni di domenica e lunedì 16 e 17 di Pasqua e Pasquetta resteranno, infatti, aperti gli Uffizi, la Galleria Palatina e la Galleria dell’Accademia, dalle 8:30 alle 14; il Giardino di Boboli, dalle 9 alle 13; mentre altri Parchi e ville saranno aperti dalle 9 alle 18:30.

Musei aperti e gratis Pasqua e Pasquetta 2017 Bologna

Chi, invece, avesse deciso o abbia intenzione di trascorrere i giorni delle feste pasquali a Bologna potrà visitare nel giorno della domenica di Pasqua 16 aprile il Museo Civico Archeologico (10-18:30), Casa Morandi (11-13), il Museo per la Memoria di Ustica (10-18), il Museo del Patrimonio Industriale (15-18) e il Museo Civico del Risorgimento (9-13). Resteranno aperti anche il giorno del lunedì di Pasquetta, 17 aprile, il MAMbo (10-18), il Museo Civico Medievale (10-18:30), le Collezioni Comunali di Palazzo D'Accursio (10-18:30), il Museo internazionale e biblioteca della musica (10-18:30) e la Galleria Davia Bargellini (9-13). Immancabile, poi, perdersi la festa della Pasqua Docshow del Numa, che sarà preceduta da una bellissima cena pasquale.

Musei aperti e gratis Pasqua e Pasquetta 2017 Napoli

A Napoli, il giorno di Pasqua si potranno visitare il Museo di Capodimonte; il Museo Archeologico; San Martino; Castel Sant’Elmo; Duca di Marfina e Villa Floridiana, Museo Pignatelli e Palazzo Reale, dalle 9 alle 13; il Parco di Capodimonte dalle 9 alle 18:30. Il giorno di Pasquetta, invece, Palazzo Reale e il Museo Archeologico resteranno aperti dalle 9 alle 14. Il Complesso monumentale dei Girolamini, domenica 16 aprile e lunedì 17, resterà aperto dalle 8:30 alle 14.00, con ultimo ingresso alle 13:30, mentre Parco e Tomba di Virgilio si potranno visitare domenica 16 aprile dalle 9:45 alle 14:30, con ultimo ingresso alle 14.

Musei aperti e gratis Pasqua e Pasquetta 2017 Venezia

Spostandoci nella magica città lagunare, tra lunghe gite in gondola tra i romantici canali veneziani e visite all’isola del vetro di Murano, nei giorni di Pasqua e Pasquetta 2017 resteranno aperte la Gallerie dell’Accademia e la Galleria G. Franchetti alla Cà d’oro dalle 9 alle 14, stesso orario anche per il Museo d’Arte Orientale, che, però, sarà chiuso nel giorno di Pasquetta, mentre dalle 9 alle 18, sia domenica 16 che lunedì 17 si potrà visitare anche Villa Pisani, con annesso parco.