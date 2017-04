Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 Ddl liberalizzazione, Assegno universale, revisione detrazioni conferma

Tra revisione detrazioni e assegno universale prendono quota le novità per le pensioni con la prima bozza dell'iter economico. Si tratta del principale strumento della programmazione economico-finanziaria dell'esecutivo. Contiene gli obiettivi da raggiungere per ridurre il debito pubblico, le previsioni sul saldo di cassa e indica lo stato di avanzamento del programma. E a completamento delle novità per le pensioni ci sono anche i provvedimenti contenuti nel ddl liberalizzazione, in arrivo in Aula come da ultime notizie.

Assegno universale e novità per le pensioni

C'è molta curiosità intorno all'assegno universale ovvero a quel provvedimento da incardinare nel quadro delle novità per le pensioni come sostegno economico ai nuclei in condizione di indigenza. I dettagli non sono stati esposti nella loro interezza ma probabilmente si tratta un po' di una strategia e un po' di una necessità. In pratica l'esecutivo non ha ancora varato tutti i contenuti, ha lasciato margini aperti di manovra su cui lavorerà e giocherà sia in base alle esigenze economiche e sia a quelle politiche considerando le tante scadenze elettorali. In ogni caso si tratta di una estensione di quei provvedimento di aiuto a chi si trova senza lavoro e senza pensione, da associare al rafforzamento delle politiche attive per stimolare le competenze e per il rilancio del mercato dell'occupazione.

Ultime notizie pensioni e revisione detrazioni

La volontà dell'esecutivo di mettere mano alla detrazioni ovvero al riordino delle prestazioni assistenziali e dei servizi sociali così da garantire maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione, va inquadrata in un contesto più ampio. Non c'è dubbio che la razionalizzazione delle spese possa avere effetti benefici in termini di equità tra chi ne usufruisce anche se non ne ha la necessità e di chi rimane invece alla porta. Ma questo intervento è da salutare con favore anche nell'ottica di un riordino ben più importante della spesa pubblica, quella della divisione tra pensioni e assistenza. Si tratta di un obiettivo sempre annunciato sia dalla politica e sia dai tecnici dell'ente di gestione delle pensioni. Ma mai è stato elaborato un progetto convincente e dettagliato per raggiungere questo obiettivo. Se questa è la volta buona non resta che attendere, ma per ora l'intero impianto di revisione delle detrazioni resta ancora nell'indeterminatezza.

Novità per le pensioni e ddl liberalizzazione

Andando al di là della prima bozza del nuovo iter economico affiancata dal Piano strategico nazionale, c'è poi il ddl liberalizzazioni con le sue novità per le pensioni che già la prossima settimana potrebbe approdare in Aula. L'attenzione è sui fondi di settore da sfruttare per smettere anzitempo di almeno due anni. L'esecutivo spinge per un suo allargamento alla luce del combinato sistema di lavoro e di pensioni che penalizza i giovani senza occupazione. Sono tanti i rapporti che dimostrano come la precarietà di oggi corrisponde a povertà domani. Da qui il tentativo di valorizzare i fondi di settore in ottica futura. Ma va da sé che si tratta di una soluzione che funziona in un contesto virtuoso.