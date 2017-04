Frasi, immagini, video Auguri Buona Pasqua 2017, parchi, feste bambini, adulti Pasqua e Pasquetta 2017, musei Milano, Roma, Torino

Tra frasi e immagini da dedicare per gli auguri di buona Pasqua, scelta su come trascorrere i giorni delle feste pasquali e i musei da visitare e aperti nelle principali città d’arte italiane, sono decisamente diversi i preparativi che fervono in vista di domenica 16 e lunedì 17 giorni di Pasqua e Pasquetta. Vediamo cosa si potrà fare.

Auguri Buona Pasqua 2017 frasi, immagini, video

Che si scelga di scrivere e inviare frasi e messaggi per augurare buona Pasqua ad amici e parenti o immagini, anche animate, e video, l’importante sarà scegliere la giuste parole da dedicare ai propri cari. E se a qualcuno fare gli auguri di buon Pasqua risulta decisamente semplice, per altri che hanno bisogno di idee e consigli proponiamo di seguito una serie di spunti da considerare:

‘Ti auguro una serena e felice Pasqua 2018, di quelle davvero indimenticabili. Tanti auguri’; ‘Che tu possa trascorrere una Pasqua serena circondato da risate da amore che riempiano il tuo cuore di pace. Tanti auguri di buona Pasqua’; ‘L’uomo non può perdere mai la speranza nella vittoria del bene. Questo giorni diventi per noi l’esordio della nuova speranza’; ‘Che quest'uovo di Pasqua rappresenti per voi pace, armonia, serenità e amore. Auguri sinceri a tutta la famiglia’; ‘Che questa Pasqua ti renda una persona completamente diversa da quello che sei oggi: buona, gentile, disponibile, insomma una persona che non ho mai conosciuto finora. Scherzooooo. Buona Pasqua’.

Ma non solo frasi: consultando il web, infatti, è possibile trovare anche immagini, anche animate, e video specifici per augurare buona Pasqua ai propri cari. Per trovarne di simpatiche, divertenti, originali ma anche delle più tradizionali, si possono consultare siti come www.jibjab.com, www.americangreetings.com, www.greetingsisland.com, www.freepik.com.

Pasqua 2017 parchi, feste bambini, adulti

Per chi cercasse informazioni su feste, per adulti e più piccini cui partecipare, e parchi da visitare nei giorni di Pasqua e Pasquetta, segnaliamo a Cornaredo, in provincia di Milano, l’apertura di un nuovo e bellissimo campi di tulipano, per cui consigliamo la prenotazione per l’ingresso; a Bologna, per i più piccoli, dopo pranzo l’appuntamento con il divertimento è al Fienile Fluò e dalle 16 in Cineteca per la proiezione de ‘Il mago di Oz’ di Victor Fleming. Sono state, inoltre, organizzate escursioni suggestive, come i viaggi nel ventre della Montagnola e sulla terrazza di San Petronio organizzati dall'associazione Vitruvio, insieme alla riuscita combinazione fra la Dalì Experience di Palazzo Belloni, aperta anche lunedì 17, e il Red Bus City Tour. Per i più grandi, sempre a Bologna, è stata organizzata la festa di Pasqua Docshow del Numa. Il lunedì di Pasquetta, 17 aprile, appuntamento con la Sagra della piè fritta di Fontanelice, per assaporare la squisita specialità tra piadina e gnocco fritto.

Pasqua e Pasquetta 2017 musei Milano, Roma, Torino

Passando ai musei aperti nelle principali città italiane, nei giorni di Pasqua e Pasquetta, a Milano si potranno visitare la Pinacoteca di Brera, dalle 9 alle 13, il Cenacolo Vinciano, dalle 8 alle 13:45, Palazzo Reale, che resterà aperto dalle 9:30 alle 19:30; a Roma, nei giorni di Pasqua e Pasquetta domenica 16 e lunedì 17 aprile, i musei resteranno aperti dalle 9 alle 13 ad eccezione del Palatino, aperto dalle 9 alle 14, Castel Sant’Angelo, 9-20, il Colosseo, 9-19 e l’Etruria Meridionale, 9-14. Rimarranno aperte anche Villa Adriana, Palestrina, Minturno, Sperlonga, Formia e Cassino dalle 9 alle 19 e Villa d’Este dalle 9 alle 18, mentrea Torino, resteranno aperti il museo Egizio, dalle 9 alle 14; il Palazzo Reale, dalle 9 alle 1; il Castello di Moncalieri, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; il Castello di Racconigi e il parco, dalle 9 alle 18 e dalle 10 alle 17:30; il Castello di Agliè, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Tra gli altri musei e monumenti aperti che si potranno visitare nei giorni delle feste pasquali anche: i Musei Reali, la Pinacoteca Agnelli, il Mao, il Museo del Risorgimento, il Borgo Medievale, Palazzo Madama, il Planetario di Torino, la Basilica di Superga, il Museo della Sindone, il Museo Lombroso e lo Juventus Stadium.