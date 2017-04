Frasi, immagini Auguri Pasqua originali e formali, negozi aperti, supermercati Roma,Napoli,Firenze,Milano Pasqua 2017 e Pasquetta

Si avvicina la Pasqua 2017 e ci si ritrova, come ogni anno, ad organizzare i giorni delle feste pasquali, tra gite fuori porta, giornate in famiglia o semplici giornate di relax e riposo. Insieme all’organizzazione di domenica 16 e lunedì 17 di Pasqua e Pasquetta, tanti sono alla ricerca delle migliori parole da dedicare ad amici e parenti, ma anche colleghi di lavoro e capi, per augurare loro una serena Pasqua.

Frasi di Auguri Pasqua 2017

Sono diverse le frasi di auguri di Pasqua che si possono inviare ad amici e parenti, basta scegliere il giusto tono, formale o meno, le giuste parole e il giusto stile in base ai destinatari. Se per alcuni comporre frasi di auguri di buona Pasqua può risultare piuttosto semplice, per altri può essere difficile. E per dare idee a coloro che avessero bisogni di spunti per scegliere le migliore parole da dedicare ai propri cari, proponiamo di serie una serie di frasi come:

‘Oggi che è Pasqua, il mio cuore segue lo stesso ritmo delle campane in festa, ma ha una melodia speciale, perché a farlo battere sei tu, amore. Felice Pasqua’; ‘Nessun uovo potrebbe contenerti perché sei la sorpresa più grande che esista. Buona Pasqua’; ‘Questa festa ci ricorda coma la Luce vince sempre sul buoi e anche nella notte nera bisogna mantenere viva la speranza in Dio che verrà a risollevarci. Tanti auguri a te e ai tuoi cari’; ‘Pasqua significa vivere sognando un futuro migliore, fatto di rinascita e ricchezza interiore, speranza e volontà di vita. Che questo sia per lei il primo di una serie di giorni vissuti in e con Dio’;‘Il suono delle campane intorno a noi è festa, una colomba bianca vola, ci trasmette amore e pace. I colori dei fiori ci fanno felici, auguri di una buona Pasqua’; ‘Pasqua sia per voi, nuova vita e una gioia profonda, leggera e tintinnante come il rumore argentato delle cascatelle quando cadono rincorrendosi dalle montagne’; ‘Se la Pasqua fosse un magico e colorato pennello, sicuramente il mondo sarebbe più bello. Ma per fortuna nel mio mondo tra le cose belle ci sei anche tu a illuminarmi la vita ogni giorno di più’; ‘Non potrei augurarti una Pasqua più felice e serena di quella che trascorreremo insieme che riempirà i nostri cuori di grande gioia’; 'Cristo è risorto. La Sua presenza si manifesta in ogni cosa vivente, in ogni insetto, in ogni foglia, nel canto degli uccelli. Cristo è vivo. La Sua mano guida il meraviglioso risveglio della natura a primavera e riempie di gioia i nostri cuori. Perché tu possa continuare a crescere nella gioia e nella grazia di nostro Signore Buona Pasqua. Auguri’.

Auguri di Pasqua immagini

Ogni frase che si sceglie per augurare una buona Pasqua potrebbe accompagnare una immagine, anche animata, particolarmente significativa, che riporti immagini classiche della Pasqua, come colombe bianche, coniglietti e piccole uova colorate, ma anche immagini più divertenti, allegri e originali. Alcuni spunti si possono trovare sul web: siti online ad hoc, infatti, ne propongono centinaia. Per scegliere le migliori si possono visitare siti come www.bluemountain.com, www.freepik.com, www.crosscards.com, www.americangreetings.com, www.greetingsisland.com, www.jibjab.com.

Negozi aperti, supermercati Roma, Napoli, Firenze, Milano

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta, 16 e 17 aprile, nelle principali città italiane resteranno aperti diversi centri commerciali. Partendo dalla Capitale, il centro commerciale Porta di Roma nei giorni di Pasqua e Pasquetta 2017 resterà chiuso. Chiuso il giorno di Pasqua ma aperto il lunedì di Pasquetta il centro commerciale Euroma2 in via Cristoforo Colombo, che sarà aperto dalle 10 alle 22; anche il Parco Commerciale Da Vinci informa resterà chiuso a Pasqua e sarà aperto Pasquetta dalle 10 alle 21. Per quanto riguarda il centro commerciale di Roma Est, i negozi resteranno chiusi ma domenica 16 aprile i ristoranti saranno aperti dalle 10 alle 23. Anche il cinema resterà aperto a Pasqua, con apertura biglietteria alle 10:30 e chiusura del cinema all’1.30 di notte. Il giorno di Pasquetta 17 aprile, invece, il centro commerciale, con tutti i suoi negozi, sarà aperto dalle 10 alle 22.

Spostandoci a Napoli, domenica 16 aprile, sarà aperto rispettando il solito orario l’Outlet La Reggia di Marcianise per la prima volta in assoluto e a Pasquetta sarà aperto dalle 10 alle 21. Resteranno, invece, chiusi a Pasqua La Cartiera di Pompei, il Centro Commerciale Campania di Marcianise, il Jambo di Trentola e le Porte di Napoli, che però saranno aperti a Pasquetta dalle 9 alle 22. Anche a Firenze, e provincia, nel giorno di Pasqua non sono previste aperture per i centri commerciali presenti che invece rispetteranno il solito di orario di apertura nel giorno del lunedì di Pasquetta 17 aprile.

A Milano, partendo dal grande centro commerciale di Arese, resterà aperto nei giorni delle feste pasquali, dalle 9 alle 22; aperto dalle 9 alle 22 nei giorni festivi anche il Centro commerciale Vulcano di Sesto San Giovanni. Saranno regolarmente aperti a Milano anche tutti i negozi del centro città.