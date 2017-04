Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Berlusconi, Renzi, Di Maio

Le ultime posizioni di Berlusconi, Renzi, Di Maio su ipotesi di elezioni subito ed eventuali conseguenze per le novitā per le pensioni

Si continua a parlare di elezioni politiche subito in un lungo dibattito che coinvolge chi spinge per il voto subito e chi, invece, punta a rimandare le elezioni, anche alla naturale scadenza dell’attuale legislatura, cioè nel 2018, data originariamente fissata per le nuove elezioni. Ma le ultime notizie, rese note, dall’ex premier Matteo Renzi, sembrano prospettare nuove aperture per la definizione del nuovo sistema di voto che, però, da alcuni vengono viste come un nuovo grande bluff. L’unica certezza è la necessità di definire un sistema di voto in grado di garantire la governabilità, andando oltre quella frantumazione politica che ha portato alla nascita di diversi schieramenti politici.

Stando alle ultime notizie, in vista di elezioni subito, ogni schieramento si sta riorganizzando, superando crisi e scontri che ne hanno caratterizzato gli ultimi periodi, ma si pensa anche ad alleanze, alcune delle quali decisamente inedite, proprio per cercare di costituire una maggioranza sicura. Andare comunque ad elezioni anticipate subito avrebbe un forte impatto positivo sul rilancio di quelle importanti novità per le pensioni già inserite in ogni programma di tutti gli schieramenti politici, da centrodestra, a centrodestra a pentastellati.

Le ultime affermazioni di Berlusconi e impatto su novità per le pensioni

Chiare le ultime affermazioni dell'ex premier ed ex segretario del centrosinistra Matteo Renzi che, stando a quanto riportano le ultime notizie, avrebbe aperto alla possibilità di togliere i capilista bloccati dal sistema di voto in discussione. Affermazioni che sono state accompagnate da ulteriori dichiarazioni dell'ex premier che avrebbe chiaramente spiegato di non esigere elezioni subito ma essere disposto a sostenere l'attuale esecutivo che, come ammesso, in parte sta seguendo quanto dal suo stesso esecutivo avviato. Tuttavia, nonostante la disponibilità a togliere i capilista bloccati, difficilmente si riuscirà a chiudere la partita sul nuovo sistema di voto in tempi strettissimi. E probabilmente questo potrebbe comportare uno slittamento delle elezioni effettivamente al prossimo anno. E per allora ogni schieramento politico si preparerà ancor meglio sul capitolo pensionistico, definendo, si spera anche in base a soldi ulteriori disponibili, novità per le pensioni finalmente strutturali e universali per tutti.

Le ultime affermazioni di Renzi e conseguenze su novità per le pensioni

Dal canto suo, intanto, Silvio Berlusconi, stando a quanto riportano le ultime notizie, prepara il suo ritorno sul campo politico, pronto, come annunciato, a presentarsi alle prossime elezioni, pronto ad appianare le tensioni interne al centrodestra in vista della definizione di un programma che, come da lui stesso annunciato già qualche tempo fa, sia per i cittadini. Misure di aiuto e assistenza, assegno universale collegato alla ricerca di una nuova occupazione o all’adesione a corsi di specializzazione o formazione professionale, aumento delle pensioni più basse e novità per le pensioni di quota 100 sarebbero alcune delle proposte che si starebbe preparando a rilanciare.

Le ultime posizioni di Di Maio e conseguenze su novità per le pensioni

Diminuisce, nel frattempo, il peso di Luigi Di Maio nei pentastellati dopo l’evento di Ivrea che ha visto l’erede di Casaleggio senior dominare letteralmente il palco, attirando non pochi consensi e soddisfazione da parte dello stesso leader dei pentastellati. Di Maio, critico nei confronti delle ultime dichiarazioni dell’ex premier, è tra coloro che da sempre spingono per andare ad elezioni subito, che da sempre si è proposto come candidato premier alternativo all’ex premier, e da sempre intenzionato a rilanciare innanzitutto su quelle importanti novità per le pensioni che, insieme all’assegno universale, sono sempre state cavallo di battaglia dei pentastellati. E stiamo parlando di:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; abbassamento dell’età pensionabile per tutti; cancellazione delle ricche pensioni delle alte cariche istituzionali.