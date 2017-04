Frasi simpatiche per auguri di buona Pasqua: pensieri spiritosi e speciali per una festa speciale

Non è così difficile stupire chi ci sta accanto con una bella frase per fare gli auguri di Buona Pasqua.

Ci sono come al solito due strade da percorrere quando si tratta di fare gli auguri di Buona Pasqua. La prima è quella della tradizione perché questa è innanzitutto una festa religiosa. Di conseguenza è consigliabile non dimenticare di questo aspetto nella scelta del modo e delle frasi per augurare Buona Pasqua. A questo aspetto si è affiancato più spiritoso e leggero in cui a prevalere è appunto l'aspetto di festa, quello delle uova di cioccolate, delle colombe e dei pranzi collettivi.

In ogni caso, la Pasqua 2017 è alle porte ed è già tempo di fare gli auguri, ma dove trovare le parole migliori? Poco importa se sono formulate a voce, con un breve messaggio di testo, con un messaggio di posta elettronica, via WhatsApp attraverso lo smartphone o sulla bacheca personale di Facebook o di un qualsiasi social network a cui siamo iscritti. L'importante è formulare gli auguri, magari prendendo spunto da una delle tante proposte presenti sul web. Tra quelle a carattere tradizionale o religioso, spiritosi e speciali, questa è ad esempio una raccolta ben fornita.

Belle, divertente e simpatiche: per chi è alla ricerca di frasi di questo tipo basta solo un'attenta ricerca. Non è così difficile stupire chi ci sta accanto. Sono tanti i siti da poter consultare e in grado di catturare l'attenzione per la varietà delle proposte. Poi ci sono quelle piattaforme web che si distinguono per la brevità dei messaggi ovvero dalla lunghezza massima di 160 caratteri, tali appunto da rientrare nella fatidica soglia dei 160 caratteri di un messaggio di testo anche a Pasqua. Ma in tempi di WhatsApp questi limiti sono ormai superati ed è perciò possibile andare oltre. E così, sempre nell'ottica della spedizione di una frase spiritosa, si può pensare di osare.

Frasi simpatiche e pensieri spiritosi per auguri di Pasqua

E dopo l'agnello è il turno del casatiello, buona Pasqua!

Oggi è un giorno speciale, vedi di non mangiare troppo e soprattutto di non rompere le uova di Pasqua. Auguri.

Abbasso le preoccupazioni e in alto i calici per dire una Pasqua piena di gioia, salute e serenità!

Puoi anche provare a scartare l'uovo di Pasqua a caccia della sorpresa, ma sappi che una sorpresa più bella di me non la potrai mai trovare. Auguri.

Ringrazia il tuo dietologo che da quando ti sei messo a dieta mi ha fatto un grande regalo. Adesso che viene Pasqua posso mangiare anche la cioccolata delle tue uova! Auguri.

Il tuo cuore d'oro è la sola cosa buona da poter paragonare alle uova di cioccolato. Tanti auguri di felice Pasqua di Resurrezione.

Nessun uovo potrebbe contenerti, perché sei la persona più grande che esista. Buona Pasqua!

Persone dolci come te dovrebbero rinchiuderle in un uovo di Pasqua. Tanti auguri per una Santa e Serena Pasqua.

Auguri di ulivo, auguri di campane, auguri di rondini e uova colorate. Buona Pasqua.

Auguri di una Santa Pasqua di Resurrezione. E che possa resuscitare pure tu dopo il letargo invernale. Auguri!

Ricordiamo infine come gli auguri di Pasqua possono essere formulati anche con una foto o un video. Sono tanti i portali attraverso cui creare anche cartoline e filmati animati da PC, smartphone e tablet. Dopo la loro realizzazione, è possibile spedirle a uno o più destinatari via posta elettronica e poi condividerle sui vari siti di social network, da Facebook a Twitter.