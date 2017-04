Auguri di Pasqua: 20 migliori frasi per fare gli auguri originali e simpatici

Tempo di auguri di Pasqua da formulare con una bella frase, magari scelta dal web e da inviare con SMS, un messaggio di posta elettronica o via WhatsApp. Non solo, ma ci sono anche video e immagini da condividere su Facebook e inviare ad amici, parenti e colleghi di lavoro. Sono decine e decine i siti web da consultare in tutte le occasioni di festa dell'anno, Pasqua inclusa, in cui sono presenti ricche selezione di suggerimenti, molti dei quali inviati dagli stessi utenti. Ci sono poi alcune piattaforme che pubblicano testi della lunghezza di 160 caratteri, tal da poter essere contenuti in un singolo messaggio per cellulare. Nonostante WhatsApp sia ormai imperante, anche gli SMS raccolgono una parte del consenso

20 migliori frasi per fare gli auguri di Buona Pasqua

Della partita degli auguri di Buona Pasqua fanno naturalmente parte quei siti che raccolgono le migliori citazioni, di cui colpisce la varietà delle proposte. Chi è alla ricerca di una frase simpatica per la Pasqua può consultare questa raccolta in cui sono presenti proposte per tutti i gusti. In fin dei conti questa è una ricorrenza dalle mille sfumature. Anche se si è alla ricerca di qualcosa di differente ovvero di una frase più calda e familiare per fare gli auguri di Pasqua basta solo andare individuare il messaggio più adatto. Da questa raccolta estraiamo le seguenti 20 migliori frasi per fare gli auguri di Buona Pasqua:

Frasi Auguri di Pasqua simpatici. Tra le ali di una colomba, ti auguro buona Pasqua e ore serene da una persona che ti vuole tanto bene. Frasi Auguri di Pasqua per amici e amiche. La Santa Pasqua doni a te ed ai tuoi cari, la speranza, la pace, la serenità e la fiducia di cui i nostri cuori hanno bisogno per continuare a battere. Tanti auguri pasquali! Frasi Auguri Pasqua religiosi. Che la gioia di Cristo risorto scenda nel tuo cuore donandoti nuova speranza, pace e serenità. Auguri! Frasi Auguri di Pasqua per mamma e papà. A voi, cari mamma e papà, che siete le luci più luminose sul mio cammino, l'augurio di poter essere sempre accompagnati dalla Luce di Gesù Risorto. Auguri di Buona Pasqua. Frasi Auguri di Pasqua divertenti. Buona Pasqua con l'augurio che questa ricorrenza ti aiuti a riscoprire i valori che rendono una vita felice e degna di essere vissuta. E che l'entusiasmo che mostri nelle tue cose si rafforzi grazie alla resurrezione di Gesù. Frasi Auguri di Pasqua per mamma e papà. Un messaggio dal profondo del mio cuore, un augurio ricco di serenità, gioia e amore! Auguri di buona e Santa Pasqua, mamma e papà. Frasi Auguri di Pasqua per amici e amiche. Che lo spirito di speranza che la Pasqua porta, ti aiuti a trovare appagamento nelle piccole cose, e rafforzi la tua fede nel Signore, che ha donato la Sua vita per quelli che Egli ama. Frasi Auguri Pasqua originali. Che tu possa trascorrere una Pasqua piena di amore e di emozioni intense insieme ai tuoi cari. Auguri. Frasi Auguri di Pasqua simpatici. Nessun uovo potrebbe contenerti, perché sei la persona più grande che esista. Buona Pasqua! Frasi Auguri Pasqua religiosi. La luce di Gesù risorto possa scacciare via le tenebre del cuore e dello spirito. Ti auguro di sentire sempre quella pace che solo il Cristo Redentore sa donare. Affettuosi auguri pasquali. Frasi Auguri di Pasqua per amici e amiche. Tanti auguri di Buona Pasqua, che sia serena e ti doni pace, amore e speranza. Frasi Auguri di Pasqua divertenti. In questo magico giorno che possiate essere travolti dalla gioia e dall'amore di Gesù Risorto. Frasi Auguri Pasqua originali. Pasqua sia l'occasione per fermarsi e riflettere sul senso della vita. Che il Signore Gesù possa illuminare la tua vita e quella dei tuoi cari. Tanti auguri. Frasi Auguri di Pasqua formali. Nell'augurarvi Buona Pasqua rinnoviamo nello Spirito della festa il nostro desiderio di conciliazione e di amicizia. Frasi Auguri di Pasqua simpatici. Auguri di una Santa Pasqua di Resurrezione. E che possa resuscitare pure tu dopo il letargo invernale. Auguri! Frasi Auguri di Pasqua per mamma e papà. Se ogni cosa nella vita, come mi avete insegnato, si dovrebbe guardare con il cuore e non con gli occhi, sentire con le emozioni e non con le orecchie, anche in questa ricorrenza speciale voglio dimostrarvi tutto il mio affetto. Buona Pasqua mamma e papà. Frasi Auguri Pasqua religiosi. Che lo spirito della Santa Pasqua ti aiuti a trovare la gioia nelle piccole cose e ti doni la fede nel Signore che ha dato la vita per la nostra salvezza. Buona Pasqua! Frasi Auguri di Pasqua divertenti. Abbasso le preoccupazioni e in alto i calici per dire una Pasqua piena di gioia, salute e serenità! Frasi Auguri Pasqua originali. Buona Pasqua e che sia una giornata di pace universale. Per tutti quelli che portano l'amore nel cuore, una giornata piena di gioia e di felicità senza limiti. Buona Pasqua. Frasi Auguri di Pasqua formali. Buona Pasqua, con l'augurio che questa Festa possa rinnovare in te la fiducia, la speranza e la gioia.

Auguri Buona Pasqua: immagini, video e foto

Decisamente da consigliare sono anche le videocartoline in grado di strappare più di un sorriso anche nel giorno di Pasqua. Una piattaforma da consultare è bluemountain.com, che tra l'altro consente di creare cartoline con le proprie foto all'interno di speciali e divertenti cornici di Pasqua. Il massimo dell'originalità. In prima fila c'è greetingsisland.com: basta scrivere un messaggio di accompagnamento e indicare nome e indirizzo di posta elettronica del destinatario per completare l'operazione. Si tratta di uno dei più noti portali che viene utilizzato in tutte le occasioni di festività per via della ricchezza delle proposte, il cui utilizzo, si ricorda, è gratuito.