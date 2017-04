Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 potere INPS, Tesoro, Sindacati da incontro Governo-Sindacati

Già in passato lo stesso lo stesso Tesoro ha bloccato molte novità per le pensioni che venivano date pressoché per certe.

Il tavolo della nuova riunione sulle novità per le pensioni tra governo e sindacati è già stato apparecchiato. Tra meno di 24 ore le parti si troveranno di nuovo a faccia nel rispetto di un calendario di appuntamenti stilato da tempo. Si tratta del cosiddetto momento successivo delle novità per le pensioni cioè quello seguente al primo iter che si sarebbe dovuto concludere con il varo degli atti finali sulle novità per le pensioni. A oggi i documenti non sono pronti e sia che si tratta delle mini pensioni con oneri e sia quelli senza oneri, passando per i provvedimenti su quota 41 pensati per chi ha iniziato a essere occupato sin dalla minore età, tutto è fermo. L'esecutivo ha comunque deciso di non fermarsi e di sovrapporre i due momenti, assumendosi il rischio di creare confusione, dubbi e preoccupazioni.

Novità per le pensioni: il ruolo preponderante del Tesoro

All'ordine del giorno della prossima riunione sulle novità per le pensioni c'è l'Istituto nazionale della previdenza sociale. E si tratta di una questione non da poco considerando il ruolo sempre più centale ricoperto dall'ente di gestione della pensioni anche in ottica propositiva. Ma poi c'è un equilibrio di conti pubblici da rispettare quando di mezzo c'è l'Inps occorre procedere sempre e costantemente con cautela. I conti sono costantemente in profondo rosso e l'allarme sulla tenuta continua a essere suonato. Attorno a un tavolo non ci saranno solo i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei tecnici del dicastero dell'occupazione. Ma anche e soprattutto gli esponenti del Tesoro. Tra i vari enti decisori, è proprio questo a tenere i cordoni della borsa e di conseguenza è proprio il Tesoro a detenere la parola finale sulle decisioni sulle novità per le pensioni.

Inps, Tesoro, sindacati e governo: ultime notizie pensioni

Già in passato lo stesso lo stesso Tesoro ha bloccato molte novità per le pensioni che venivano date pressoché per certe. Di positivo c'è però che lo stesso responsabile del Tesoro ha indicato all'1% la crescita del Prodotto interno lordo nel 2018 e nel 2019, mentre sarebbe attesa una impennata nel 2020. Al di là delle scelte politiche nella gestione di una maggiore disponibilità di budget, si tratta naturalmente di uno scenario potenzialmente favorevole alle novità per le pensioni. Andando più nel dettaglio di queste interessanti suggestioni, per l'anno in corso, il governo ha alzato la stima di crescita all’1,1% (da +1%) e ridotto l'obiettivo di deficit attorno al 2,1% del Prodotto interno lordo, dal 2,3% dello scorso autunno.

Altro aspetto interessante è la risposta dell'esecutivo alle richieste della Comunità. La manovra di aggiustamento dello 0,2% del Prodotto interno lordo, cioè 3,4 miliardi di euro, si compone di interventi che salgono di valore negli anni a venire. La cifra è ottenuta grazie all'efficientamento dell'amministrazione tributaria, da misure di lotta all'evasione e da tagli di spesa che, stando a quanto si apprende dalle ultime notizie, non comprende le novità per le pensioni.