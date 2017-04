Auguri di Buona Pasqua, Serena, Speciale frasi, biglietti, immagini per stupire amici, genitori, colleghi, parenti

Manca solo qualche giorno ormai alla celebrazione della Santa Pasqua di domenica 16 aprile e sono già tantissimi gli italiani che da domani si metteranno in viaggio per trascorrere i giorni pasquali lontani da casa, pronti a staccare la spina, per dedicarsi a relax, parenti e amici. Ma quali sono i modi migliori per inviare auguri di buona Pasqua ai propri cari?

Frasi auguri di Pasqua per stupire amici

Per gli auguri di Pasqua ai propri amici ci si può letteralmente sbizzarrire con frasi di ogni genere, tra le più divertenti, originali, simpatiche ma anche più tradizionali. Per chi avesse bisogno di spunti e consigli proponiamo di seguito una serie di frasi:

'Ringrazia il tuo dietologo che da quando ti sei messo a dieta mi ha fatto un grande regalo. Ora che viene Pasqua posso mangiare anche la cioccolata delle tue uova. Auguri di una serena Pasqua'; 'Tra ulivi e fiori di pesco ti auguro una serena e felice Pasqua'; 'Auguri di una Santa Pasqua di Resurrezione. E che possa resuscitare pure tu dopo il letargo invernale. Auguri'; ‘Questa festa ci ricorda coma la Luce vince sempre sul buio e anche nella notte nera bisogna mantenere viva la speranza in Dio che verrà a risollevarci. Tanti auguri a te e ai tuoi cari”; ‘Ad un grande amico come te non posso che augurare una felice Pasqua da trascorrere con le persone del tuo cuore. Felice Pasqua 2017’.

Auguri di Pasqua 2017 per colleghi

Dediche e auguri di Pasqua ai propri colleghi devono essere scritti chiaramente con un tono decisamente più formale, ancor più nel caso si tratti di capi di lavoro. Ecco di seguito alcuni esempi da cui prendere spunto:

‘Felice Pasqua. Spero vivamente che questa festività rinnovi in lei la fiducia, la gioia e la speranza’; ‘Dopo mille sforzi è riuscito a raggiungere il suo traguardo. Colgo questo giorno di Pasqua per farle i miei più sentiti auguri. Se li merita tutti’; ‘Con l’augurio che la gioia della speranza esaudita sia presente anche negli altri giorni dell’anno, buona Pasqua e auguri a tutti la sua famiglia’; ‘Un grande augurio ad una grande risorsa per tutta la nostra azienda. Che la pace e la gioia regnino sempre nel suo cuore e nella sua famiglia’; ‘Ad un collega fantastico come te non posso che augurare una felice Pasqua da trascorrere in grande serenità’.



Auguri di Buona Pasqua 2017 per genitori e parenti

Così come per frasi di auguri ad amici, anche per gli auguri di buona Pasqua a genitori e parenti ci si può sbizzarrire scegliendo le più sentite parole del cuore. Non tutti riescono ad esprimere ai propri genitori, effettivamente, tutto l’amore che provano e allora quale migliore occasione se non quella di Pasqua per esprimere ciò che si prova. Di seguito troverete alcuni esempi da seguire come:

‘Il suono delle campane intorno a noi è festa, una colomba bianca vola, ci trasmette amore e pace. I colori dei fiori ci fanno felici, auguri di una buona Pasqua’; ‘Nessun uovo potrebbe contenerti perché siete la sorpresa più grande che esista. Buona Pasqua mamma e papà’; ‘Campane a festa, tripudio di cuori: Buona Pasqua felice ai miei grandi amori’; ‘Le campane che suonano a festa in questo giorno dove Dio rinasce, entra a far parte di tutti noi, nelle nostre case festeggiamo la pace e la purezza di tutte le persone che intorno a noi ci vogliono bene. Tanti auguri’; ‘Oggi che è Pasqua, il mio cuore segue lo stesso ritmo delle campane in festa, ma ha una melodia speciale, perché a farlo battere sei tu, amore. Felice Pasqua’; 'Le feste sono l'occasione per stare in famiglia, per trascorrere più tempo con i propri cari. Io sono il figlio più fortunato del mondo a poter vivere, circondato dal vostro immenso affetto. Auguri mamma e papà'.