Auguri di Buona Pasqua: 10 frasi speciali, 10 ricette Pasqua indimenticabili, 10 feste Pasqua da non perdere

Frasi da inviare per auguri di buona Pasqua 2017, ricette da portare in tavola per pranzo di domenica e lunedì di Pasquetta e feste organizzate: idee per una Pasqua indimenticabile

Ci si prepara alle feste Pasquali: mancano ormai pochissimi giorni alla celebrazioni della Santa Pasqua, che si festeggia domenica 16 aprile, e, stando alle ultime notizie rese note, Roma si conferma tra le mete preferite tra chi ha deciso di trascorrere la Pasqua fuori. Si riconfermano tra le città europee preferite dai viaggiatori anche Londra e Amsterdam. e mentre c'è chi si prepara a partire per il lungo week end pasquale, c'è chi pensa a cosa portare in tavola per pranzo di Pasqua e Pasquetta o a come trascorrere in città di giorni di festa. Le principali città italiane si preparano, infatti, ad accogliere i turisti e a proporre ai cittadini tra feste, mostre e musei aperti.

Auguri di Buona Pasqua: 10 frasi speciali

Immancabile per tanti per Pasqua il dono del tradizionale uovo di cioccolato tanto attesi dai più piccini ma non solo. E c’è chi, insieme all’uovo di Pasqua, è solito donare un pensierino a mogli, mariti, compagni, figli. Perché non accompagnare questi pensierini con frasi di auguri di una serena Pasqua esprimendo tutto il proprio amore. Alcuni hanno grandi capacità di scrittura, tali da metter giù due parole in men che non si dica e pronte a colpire al cuore. Per altri, invece, che hanno meno dimestichezza con le parole, proponiamo di seguito 10 frasi, tra le più romantiche ma anche divertenti, da cui poter prendere spunto:

‘Nessun uovo potrebbe contenerti perché sei la sorpresa più grande che esista. Buona Pasqua’; ‘Volevo essere la sorpresa del tuo uovo, ma siccome stavo stretto mi son mangiato tutto il cioccolato. Con un abbraccio molto dolce ti auguro Buona Pasqua’; ‘Se la Pasqua fosse un magico e colorato pennello, sicuramente il mondo sarebbe più bello. Ma per fortuna nel mio mondo tra le cose belle ci sei anche tu a illuminarmi la vita ogni giorno di più’; 'A voi, i genitori migliori del mondo, che mi hanno insegnato tanto e donato tutto, dono un immenso augurio di felicità per sempre, a voi, a noi, dolce famiglia'. 'Sta per travolgerti una valanga di cioccolato, con una carezza ed un sorriso. Tanti auguri di buona Pasqua'; ‘Oggi che è Pasqua, il mio cuore segue lo stesso ritmo delle campane in festa, ma ha una melodia speciale, perché a farlo battere sei tu, amore. Felice Pasqua’; ‘La Santa Pasqua è e sarà sempre un’occasione dove l’amore, la pace e la serenità si uniscono in nome di Gesù, nostro Salvatore. Auguri sinceri’; 'Se fino ad ora sei stato lontano da Lui, fa un piccolo passo: ti accoglierà a braccia aperte. Se sei indifferente, accetta di rischiare: non sarai deluso. Se ti sembra difficile seguirlo, non avere paura, affidati a Lui, stai sicuro che Lui ti è vicino, è con te e ti darà la pace che cerchi e la forza per vivere come Lui vuole'; 'Con l'augurio che il miracolo della Pasqua possa toccare le vostre vite e la vostra casa. Buona Pasqua', 'Auguro a te e tutta la tua famiglia una Pasqua piena di gioia e pace. Auguri’.

Pasqua 2017: 10 ricette consigliate

Il pranzo pasquale, un po’ come quello di Natale, rappresenta una tradizione da rispettare e tra ricette della più antica tradizione, soprattutto regionale, e ricette delle più moderne, ci potrebbe essere solo l’imbarazzo della scelta delle pietanze da portare in tavola per pranzo della domenica di Pasqua e del lunedì di Pasquetta. Di seguito proponiamo 10 ricette che potrebbero essere realizzate:

cannelloni ripieni (classici al ragù di carne o con ricotta e spinaci); agnolotti di spinaci e brasato; timballo di taglierini ai piselli; crespelle formaggio e prosciutto; agnello al forno con patate al rosmarino; polpettone ripieno di funghi, prosciutto e formaggio avvolto nella pancetta; scaloppine al marsala; agnello con salsa di senape; focaccia alle mandorle con gelato; pastiera napoletana.

Per la ricetta della tradizionale e immancabile pastiera gli ingredienti necessari per la realizzazione della pastiera sono: farina (315 gr), burro (155 gr), zucchero (135 gr) tre tuorli d’uovo per la pasta frolla. Per il ripieno servono ricotta (400 gr), zucchero (350 gr), burro (30 gr), uova (2 intere e 2 tuorli), cannella, scorza di limone grattugiata, arance candite (50 gr), cedro candito (50 gr), acqua di fiori d'arancio, grano precotto (350 gr), vaniglia e latte (250 gr). Per la preparazione della frolla: mettere in un mixer farina setacciata, burro freddo a pezzi, un pizzico di sale e lo zucchero, fare andare fino a quando non ne risulterà un composto omogeneo. Ottenuto il composto, bisogna trasferirlo in una ciotola, unire i tuorli e impastare a mano per compattare gli ingredienti. Una volta compattato, il composto dovrà essere fatto a forma di panetto di pasta e avvolto nella pellicola. Farlo riposare in frigorifero per circa un’ora.



Per la crema di grano: versate in una casseruola il latte, aggiungete il grano precotto e il burro, poi grattugiate la scorza di un limone e mescolate gli ingredienti con un cucchiaio di legno, portando ad ebollizione a fuoco dolce e mescolando per circa 30 minuti fino a quando la crema sarà densa. Quindi setacciate più volte la ricotta per renderla più cremosa. Poi in una ciotola versate le uova, i tuorli e lo zucchero e mescolate con una frusta per rendere il composto omogeneo, quindi unite la ricotta, mescolate ancora e unite il grano cotto oramai raffreddato, i fiori d’arancio, la cannella in polvere, e i semi di una bacca di vaniglia. Mescolate e unite al ripieno anche i canditi di cedro e arancia. Mescolate ancora un po’, quindi prendete il panetto di frolla e stendetelo; imburrate e infarinate uno stampo di 24 cm e foderate la teglia con il disco di pasta frolla, bucherellate il fondo con una forchetta, versate all’interno il ripieno, decorate la pastiera con le losanghe e infornate la pastiera in forno statico preriscaldato a 180° per 80 minuti.

Pasqua 2017: 10 feste da non perdere

Sono chiaramente immancabili le grandi feste per celebrare la Pasqua organizzate nelle principali città di Italia. Semplicemente consultando il web, e singoli istituzionali dei Comuni e non solo, è possibile trovare decine di proposte di feste ed eventi organizzati per il giorno di Pasqua, domenica 16 aprile, e di Pasquetta, lunedì 17 aprile. Tra i più belli e importanti segnaliamo a Roma, a Palazzo Bernini, per gli amanti del contemporaneo, la rassegna 'Dario Fo e Franca Rame: il mestiere del narratore'; ad Avellino, nel Aspettando la Pasqua, aperitivo a km 0 da Ajó Wineco Eventi a Avellino, nel locale di via Oblate Ajó Wineco La nuit es tres chic ha organizzato un ricco apertivo a km 0 tra particolari degustazioni e musica. A Bergamo, invece, tutti pronti per la grande festa della Paquetta al Castello di Malpaga, ‘Picnic ed enogastronomia al Castello di Malpaga’ è il titolo della manifestazione promossa da Confagricoltura Bergamo e dal Castello di Malpaga che si terrà lunedì 17 aprile, con la partecipazione di aziende agricole provenienti dal nord Italia che metteranno in vetrina e venderanno le loro eccellenze enogastronomiche.