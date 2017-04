Auguri di Pasqua 2017 frasi, video, immagini, celebrazioni e Lavanda Piedi Giovedì Santo, Via Crucis e S.Messa Pasqua 2017

Mancano solo pochi giorni alle celebrazioni della Santa Pasqua di domenica 16 aprile e sono diversi gli appuntamenti sacri in programma e che saranno presieduti da Papa Francesco, fino alla celebrazione della Santa Messa di Pasqua 2017.

Auguri di Pasqua 2017: frasi

C’è chi, intanto, si prepara ad inviare gli auguri di una serena Pasqua 2017 ad amici, parenti e colleghi e che lo si scelga di fare tramite classico sms, o email, Whats app o Facebook, l’importante è esprimere auguri di gioia e serenità alle persone più care. Per chi avesse bisogno di idee e spunti per frasi di auguri da inviare, proponiamo di seguito una serie di frasi tra le più religiose, romantiche e divertenti, come:

'Tra ulivi e fiori di pesco ti mando gli auguri di Pasqua con questo bellissimo gesto. Buon Pasqua 2017'; 'Con l'augurio che il miracolo della Pasqua possa toccare le vostre vite e la vostra casa. Buona Pasqua', ‘Che la colomba pasquale volata da Noè con i ramoscello d'Ulivo nel becco voli per sempre nei nostri cuore per darci pace e serenità. Auguri di una Santa Pasqua’; 'Volevo essere la sorpresa del tuo uovo, ma siccome stavo stretto mi son mangiato tutto il cioccolato. Con un abbraccio molto dolce ti auguro Buona Pasqua'; ‘Che la luce del Signore Risorto possa far risplendere sempre i la via del tuo cammino. Auguri di una serena e Santa Pasqua’ ‘Che tu possa trascorrere una Pasqua serena circondato da risate da amore che riempiano il tuo cuore di pace. Tanti auguri di buona Pasqua’; ‘Con l’augurio che la gioia della speranza esaudita sia presente anche negli altri giorni dell’anno, buona Pasqua e auguri a tutti nella sua famiglia’; ‘In un giorno speciale come la Pasqua non posso che farti gli auguri prima di tutti e ricordarti quanto ti ami e quanto tu mi abbia cambiato la vita in meglio. Buona Pasqua, amore mio’; ‘Che questa Pasqua ti renda una persona completamente diversa da quello che sei oggi: buona, gentile, disponibile, insomma una persona che non ho mai conosciuto finora. Scherzo, dai! Buona Pasqua’; ‘Da quando ti sei messo a dieta, ogni Pasqua diventa sempre più bella: compro le uova per te e le mangio tutte io: continua così, che io sono con te’.

Auguri di Pasqua 2017: immagini e video

Non solo frasi e messaggi, però, perché per inviare tanti auguri di buona Pasqua alle persone care si possono scegliere anche video e immagini di cui il web è decisamente ricco. Basta, infatti, consultare siti specifici come www.americangreetings.com, www.bluemountain.com, www.jibjab.com, www.bestemoticon.net, www.megghy.com, www.jacquielawson.com per trovare tantissime immagini, anche animate, e di ogni genere, che si possono inviare per gli auguri divertenti e originali di una serena Pasqua.

Celebrazioni della Pasqua 2017 Lavanda Piedi Giovedì Santo, Via Crucis e Santa Messa

Nel tardo pomeriggio del giorno del giovedì Santo, 13 aprile, Papa Francesco celebra la Messa in Coena Domini nel carcere di Paliano (in provincia di Frosinone) e laverà i piedi ad alcuni detenuti con il rito della lavanda dei piedi, rito nel quale la Chiesa vede un simbolo dell'amore di Dio, della purificazione che Gesù attuerà per coloro che Gli appartengono con la Sua passione, morte e risurrezione, gesto estremo di amore per noi. La lavanda dei piedi, infatti, è il gesto che Gesù ha compiuto durante l'Ultima Cena. Nel giorno del Venerdì Santo, 14 aprile, alle 17, si terrà la Celebrazione della passione del Signore nella Cappella Papale Basilica Vaticana: il Santo Padre presiederà la Liturgia della Parola, l’Adorazione della Croce e il Rito della Comunione. E alle 21:15 partirà la tradizionale Via Crucis al Colosseo.

A presiedere la Via Crucis sarà Papa Francesco Il Santo Padre presiederà la Via Crucis, al termine del quale rivolgerà la sua parola ai fedeli e impartirà la Benedizione Apostolica. La Via Crucis ripercorre le tappe del percorso di Gesù fino al Golgota, dove sarà crocifisso e dal Colosseo, passando per la Basilica di San Giovanni in Laterano, arriverà fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove si terranno le celebrazioni. Papa Francesco benedirà i pellegrini accorsi per il Venerdì Santo a Roma. Domenica 16 aprile, giorno dalla Santa Pasqua, dalle 10, Papa Francesco celebrerà la Santa Messa e al termine della celebrazione, dalla loggia centrale della Basilica, impartirà la Benedizione Urbi et Orbi.