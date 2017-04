Auguri di Buona Pasqua 2017: 10 frasi originali, 10 menù Pasqua per tutti, 10 cerimonie tra sacro e profano Pasqua 2017

Proposte e consigli per menų da portare in tavola per il pranzo di Pasqua, frasi e messaggi di buona Pasqua e cerimonie in programma

Sono in tanti gli italiani che già da oggi si preparano a partire per trascorrere il lungo week end pasquale lontani dalle proprie città e dalla routine di tutti i giorni. Staccare la spina per trascorrere qualche giorno con famiglia o amici all’insegna del divertimento e spensierati. Mete privilegiate nel nostro Paese, per trascorrere le feste pasquali, le principali città d’arte, da Roma a Firenze, Venezia, Milano, Torino.

Auguri di Pasqua 2017: 10 frasi originali

Tante le frasi che si possono dedicare ad amici e parenti, nonché colleghi di lavoro più vicini, per augurare una serena Pasqua da trascorrere in famiglia o con amici, all’insegna di relax e divertimento. In base al destinatario, sono chiaramente diversi gli auguri che si possono inviare, tra frasi più tradizionali e religiose, frasi più simpatiche e divertenti, frasi più romantiche. Per offrire a chi non avesse qualche spunto di una frase di auguri da inviare, proponiamo di seguito una serie di 10 frasi cui potersi ispirare.

‘Che questa Pasqua ti renda una persona completamente diversa da quello che sei oggi: buona, gentile, disponibile, insomma una persona che non ho mai conosciuto finora. Scherzo, dai! Buona Pasqua’; ‘Da quando ti sei messo a dieta, ogni Pasqua diventa sempre più bella: compro le uova per te e le mangio tutte io: continua così, che io sono con te’. 'Volevo essere la sorpresa del tuo uovo, ma siccome stavo stretto mi son mangiato tutto il cioccolato. Tanti auguri Buona Pasqua'; ‘Dopo mille sforzi è riuscito a raggiungere il suo traguardo. Colgo questo giorno di Pasqua per farle i miei più sentiti auguri. Se li merita tutti’; ‘Con l’augurio che la gioia della speranza esaudita sia presente anche negli altri giorni dell’anno, buona Pasqua e auguri a tutti nella sua famiglia’; ‘Ricorda, potrai diventare una persona matura e molto sofisticata, ma non potrai mai rinunciare alle uova di cioccolata’; ‘Pasqua significa vivere sognando un futuro migliore, fatto di rinascita e ricchezza interiore, speranza e volontà di vita. Che questo sia per lei il primo di una serie di giorni vissuti in e con Dio’; ‘Il suono delle campane intorno a noi è festa, una colomba bianca vola, ci trasmette amore e pace. I colori dei fiori ci fanno felici, auguri di una buona Pasqua’; ‘Ti auguro un dolce Pasqua tanto quanto il tuo grande sorriso. Buone feste’; ‘L’uomo non può perdere mai la speranza nella vittoria del bene. Questo giorni diventi per noi l’esordio della nuova speranza’.



Pasqua 2017: 10 menù per tutti

Tanto quanto per il Natale, anche per Pasqua si pensa in maniera decisamente impegnata a cosa portare in tavola per il pranzo della domenica di Pasqua e il pranzo del lunedì di Pasquetta, quest’ultimo che, però, stando alla tradizione, solitamente si svolge all’insegna di grigliate di carne in compagnia di amici e o famiglia. Le ricette da proporre per il pranzo pasquale sono decisamente diverse, decine di scelte per menù dei più variegati, compresi quelli dedicati ai vegani, senza alcun tipo di carne, nonostante sia proprio la carne la grande protagonista delle tavole pasquali. Per proporre qualche idea di menù, riportiamo di seguito 10 consigli di ricette che si potrebbero realizzare, tra antipasti, primi, secondi e dolci.

uova ripiene con crema di asparagi o vegetariane; torta salata con prosciutto e formaggio o ricotta e spinaci; involtini di bresaola o prosciutto e formaggio cremoso; crespelle ripiene di prosciutto e formaggio; pasta fatta in casa con ragù di agnello; roast beef; polpettone vegetariano di papate con verdure; scaloppine ai funghi; frittata gorgonzola alle noci; tiramisù tradizionale al caffè o alle fragole.

Pasqua 2017: 10 cerimonie tra sacro e profano

I giorni della settimana Santa che precedono le celebrazioni della Santa Messa di domenica 16 aprile di Pasqua sono ricchi di eventi sacri. Tra le 10 cerimonie sacre più importanti di questi giorni, certamente la celebrazione della Messa in Coena Domini nel carcere di Paliano (in provincia di Frosinone) del giovedì Santo, durante la quale Papa laverà i piedi ad alcuni detenuti con il rito della lavanda dei piedi. Venerdì Santo, 14 aprile, alle 17, si terrà la Celebrazione della passione del Signore nella Cappella Papale Basilica Vaticana, dove il Santo Padre presiederà la Liturgia della Parola, l’Adorazione della Croce e il Rito della Comunione: e dalle 21:15 partirà la tradizionale Via Crucis al Colosseo,presieduta da Papa Francesco, che ripercorre le tappe del percorso di Gesù fino al Golgota, dove sarà crocifisso, e che dal Colosseo arriverà fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove si terranno le celebrazioni. Domenica 16 aprile, giorno dalla Santa Pasqua, dalle 10, Papa Francesco celebrerà la Santa Messa e al termine della celebrazione, dalla loggia centrale della Basilica, impartirà la Benedizione Urbi et Orbi. Non mancano le feste profane pasquali, organizzate nelle diverse città italiane in questi giorni prima della Santa Messa di Pasqua 2017.