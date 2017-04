Auguri di Pasqua 2017 frasi, pensieri originali e simpatici e domani Venerdì Santo, Vigilia di Pasqua e Domenica Pasqua 2017

Le celebrazioni della Santa Pasqua sono ormai vicine: domenica 16 aprile Papa Francesco terrà la Santa Messa pasquale per celebrare la resurrezione di Gesù. La data per la celebrazione della Pasqua è stata, nel tempo, oggetto di diverse diatribe fino alla decisione del concilio di Nicea del 325 d.c. che stabilì che il giorno di Pasqua avrebbe dovuto essere celebrato la domenica successiva alla prima luna piena di primavera. Da venerdì Santo fino al giorno della domenica di Pasqua, in Italia le campane rispettano il silenzio in segno di dolore e rispetto per il Cristo Crocifisso, per poi risuonare il giorno simbolico della resurrezione.

La celebrazione della Santa Pasqua è tradizionalmente accompagnata dal simbolo delle uova, che di cioccolata sono diventate ormai dono consueto del periodo pasquale. Secondo quanto si narra, è precedente al Cristianesimo, rappresentando il simbolo della vita che si rinnova, in principio veniva dato in dono quando la Pasqua coincideva con i riti di primavera per festeggiare la fecondità, che ripercorre le leggende dai Persiani agli Egizi, dai Romani fino alla tradizione cinese seguendo l'idea per cui l'origine della terra risale ad un uovo gigante. Nella tradizione Cristiana, le uova rappresentano la Resurrezione di Cristo e la leggenda racconta che la Maddalena, ritornando dal Santo Sepolcro vuoto, incontrò Pietro che le disse ‘crederò alle tue parole sulla Risurrezione di Cristo, solo quando le uova che porti nel tuo cestino si coloreranno di rosso’ e le uova subito diventarono rosso porpora. Allora Pietro si inchinò davanti al miracolo. Da allora alla fine di ogni messa per la celebrazione della Pasqua, vennero distribuite tra i fedeli delle uova colorate di rosso, colore che rappresenta il sangue versato da Gesù.

Frasi Auguri di buona Pasqua 2017 e pensieri originali e simpatici

Per augurare buona Pasqua in maniera originale e simpatica sono diverse le frasi tra cui si può scegliere per auguri poco banali e capaci di strappare un sorriso. Di seguito proponiamo una serie di frasi per chi volesse consigli di auguri da inviare.

‘Un caro e dolce augurio di Buona Pasqua tra prelibate uova di cioccolato e infiniti baci di amore’; ‘Che questa Pasqua ti renda una persona completamente diversa da quello che sei oggi: buona, gentile, disponibile, insomma una persona che non ho mai conosciuto finora. Scherzo, dai! Buona Pasqua’; ‘Pasqua significa vivere sognando un futuro migliore, fatto di rinascita e ricchezza interiore, speranza e volontà di vita. Che questo sia per lei il primo di una serie di giorni vissuti in e con Dio’; ‘Da quando ti sei messo a dieta, ogni Pasqua diventa sempre più bella: compro le uova per te e le mangio tutte io: continua così, che io sono con te’; ‘Il suono delle campane intorno a noi è festa, una colomba bianca vola, ci trasmette amore e pace. I colori dei fiori ci fanno felici, auguri di una buona Pasqua’; ‘L’unica sorpresa che voglio trovare per sempre nell’uovo di Pasqua sei tu, pulcino mio’; ‘La dolcezza dell’uovo di Pasqua passerà, ma la tua resterà per sempre. Tanti auguri di buona Pasqua’; ‘Ovetti, pulcini e coniglietti: Buona Pasqua ai miei nonnetti’; ‘Campane a festa, tripudio di cuori: Buona Pasqua felice ai miei grandi amori’; ‘Dolce come l’uovo con te è la vita, sei la mia sorpresa preferita. Auguri’.

Pasqua 2017: domani Venerdì Santo, Vigilia di Pasqua e Domenica Pasqua 2017



Nella giornata del Venerdì Santo, 14 aprile, di domani, alle 17, si terrà la Celebrazione della passione del Signore nella Cappella Papale Basilica Vaticana, dove il Santo Padre presiederà la Liturgia della Parola, l’Adorazione della Croce e il Rito della Comunione: e dalle 21:15 partirà la tradizionale Via Crucis al Colosseo,presieduta da Papa Francesco, che ripercorre le tappe del percorso di Gesù fino al Golgota, dove sarà crocifisso, e che dal Colosseo arriverà fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove si terranno le celebrazioni. Nella giornata di domenica 16 aprile, giorno dalla Santa Pasqua, alle 10, Papa Francesco celebrerà la Santa Messa dalla Basilica di San Pietro in Vaticano, e al termine della celebrazione, dalla loggia centrale della Basilica, impartirà la Benedizione Urbi et Orbi.