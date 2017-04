Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 le cifre reali nel DEF e gli spazi per le pensioni

C'è più di una ragione per scommettere in una parziale revisione del quadro complessivo delle novità per le pensioni. Andando al di là dei provvedimenti contenuti nel Piano nazionale strategico che accompagna la prima bozza del Def e della chiusura una volta per tutte della partita di mini pensioni e quota 41, di cui si attendono gli atti finali, sono almeno tre gli elementi riferiti dalla ultime notizie che lasciano intuire come ci siano spazi per le novità per le pensioni.

In prima battuta proprio oggi è in calendario una nuova riunione tra forze sociali ed esecutivo con la presenza dei tecnici del Tesoro sull'ente di gestione delle pensioni come primo punto all'ordine del giorno. Quindi si resta in attesa delle decisione finali su mini pensioni e quota 41 ovvero le risposte alle domande inevase, incluse quelle relative ai tempi di presentazione delle domande. Infine c'è un nuovo iter in corso sulle novità per le pensioni che si intreccia con il Def che potrebbe condurre all'introduzione di ulteriori novità per le pensioni.

Novità per le pensioni: cifre reali nel Def e cosa è stato fatto

Il punto di partenza è allora rappresentato dalle novità per le pensioni appena varate dall'esecutivo. Oltre 400.000 famiglie con minori per quasi 1,8 milioni di persone: parte da nuclei familiari in indigenza assoluta l'assegno universale nell'ambito della strategia dell'esecutivo di contrasto alla difficoltà economica che include anche il riordino delle prestazioni assistenziali. Proprio questo potrebbe essere allora il primo passo di un percorso che porta alla separazione tra spesa per pensioni e spesa per assistenza. E nelle intenzioni dell'esecutivo sarà assegnato solo con l'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa.

E a proposito di numeri e cifre reali, il budget stanziato per questo progetto, secondo quanto si legge nel Piano nazionale strategico contenuto nel Def, è pari a 1,18 miliardi di euro per il 2017 e di 1,704 miliardi di euro per il 2018. L'assegno universale come tappa di un percorso più lungo delle novità per le pensioni, sostituisce il Sostegno per l'inclusione attiva, una volta approvati gli atti finali (sperando che non si facciano desiderare al pari di quanto sta accadendo con le mini pensioni e quota 41), previsti per il primo esame del Consiglio dei ministri in maggio.

Il passaggio sarà guidato. In attesa della definitiva attuazione dell'assegno universale si potrà continuare a chiedere il Sostegno per l'inclusione attiva che viene ampliato nella platea già a partire dalla prossime settimane. Il decreto legislativo definirà i criteri di identificazione dei destinatari e l'ammontare del beneficio. La platea è quella delle famiglie con figli minori, disabili, donne in gravidanza e over 55 disoccupati in condizioni di disagio e all'interno di questo gruppo per ottenere il beneficio conteranno il reddito e il patrimonio che non dovranno superare una soglia che sarà definita a breve. Il sussidio dovrebbe arrivare al massimo intorno a 480 euro al mese: vale 80 euro a componente fino a un massimo di 400 euro esteso fino a 480 in caso di madre single con quattro figli.