Musei aperti, gratis e supermercati, centri commerciali Pasqua e Pasquetta 2017 Torino, Milano, Roma, Napoli, Firenze. Orari

Da Torino a Milano, Roma, Napoli e Firenze sono diversi i musei che ospitano interessanti mostre da non perdere nei giorni delle feste di Pasqua e pasquetta, quando saranno tantissimi i cittadini e i turisti in giro per le principali città d’arte italiane. Difficili, se non rare, le aperture serali. Da non dimenticare, per chi volesse fare shopping o semplici passeggiate, le aperture festive dei centri commerciali più importanti. Cosa fare dunque per i giorni di Pasqua e Pasquetta?

Pasqua e Pasquetta 2017: musei aperti e centri commerciali a Torino

I giorni di Pasqua, domenica 16 aprile, e Pasquetta, lunedì 17 aprile, a Torino si potranno visitare il museo Egizio, dalle 9 alle 14; il Palazzo Reale, dalle 9 alle 1; il Castello di Moncalieri, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; il Castello di Racconigi e il parco, dalle 9 alle 18 e dalle 10 alle 17:30; il Castello di Agliè, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Tra gli altri musei e monumenti aperti che si potranno visitare nei giorni delle feste pasquali anche: i Musei Reali, la Pinacoteca Agnelli, il Mao, il Museo del Risorgimento, il Borgo Medievale, Palazzo Madama, il Planetario di Torino, la Basilica di Superga, il Museo della Sindone, il Museo Lombroso e lo Juventus Stadium. Tra mostre allestite da visitare nei giorni delle feste pasquali, al Castello di Rivoli, ‘Colori’, per fare un viaggio nell’uso del colore nell’arte moderna e contemporanea da Kandinsky a Klee. Nei giorni delle feste pasquali, resteranno aperti a Torino i centri commerciali 8 Gallery, Porta Nuova e supermercati Carrefour.

Pasqua e Pasquetta 2017: musei aperti e centri commerciali a Milano

A Milano, nei giorni di Pasqua e Pasquetta, tra i vari musei aperti, si potranno visitare il Cenacolo Vinciano, dalle 8 alle 13:45; la Pinacoteca di Brera, dalle 9 alle 13; e Palazzo Reale, che resterà aperto dalle 9:30 alle 19:30. Al Mudec, il Museo delle Culture, domenica e lunedì saranno gli ultimi giorni di ‘Chinamen Un secolo di cinesi a Milano’. Tra le mostre da visitare, quella imperdibile di Kandinskij, ‘Keith Haring About Art, Manet e la Parigi moderna, I Santi d’Italia’ dedicata alla pittura devozionale e l’esposizione fotografica del 7° Prix Carmignac di Fotogiornalismo ‘Lybia: A Human Marketplace’ sul traffico di esseri umani. Passando ai supermercati e centri commerciali, partendo dal grande centro commerciale di Arese, resterà aperto nei giorni delle feste pasquali, dalle 9 alle 22; aperto dalle 9 alle 22 nei giorni festivi anche il Centro commerciale Vulcano di Sesto San Giovanni.

Pasqua e Pasquetta 2017: musei aperti e centri commerciali a Roma

A Roma, nei giorni di Pasqua e Pasquetta domenica 16 e lunedì 17 aprile, i musei resteranno aperti dalle 9 alle 13. Orari diversi per: Colosseo, aperto dalle 9 alle 19, Palatino, aperto dalle 9 alle 14, Castel Sant’Angelo, 9-20, e l’Etruria Meridionale, 9-14; Villa Adriana, Palestrina, Minturno, Sperlonga, Formia e Cassino dalle 9 alle 19 e Villa d’Este dalle 9 alle 18. Segnaliamo al Complesso del Vittoriano lamostra su uno dei più celebri pittori italiani della Belle Epoque, Giovanni Boldrini; mentre al Chiostro di Bramante si potrà visitare la mostra ‘La Grande Onda, Viaggio in Giappone’, che porta in viaggio alla scoperta della società, della cultura e dell’arte giapponese.

Per quanto riguarda centri commerciali e supermercati, a Roma, il centro commerciale Porta di Roma resterà chiuso, mentre sarà chiuso a Pasqua ma aperto il lunedì di Pasquetta il centro commerciale Euroma2 in via Cristoforo Colombo, che sarà aperto dalle 10 alle 22; anche il Parco Commerciale Da Vinci informa resterà chiuso a Pasqua e sarà aperto Pasquetta dalle 10 alle 21. Per quanto riguarda il centro commerciale di Roma Est, i negozi resteranno chiusi ma domenica 16 aprile i ristoranti saranno aperti dalle 10 alle 23. Anche il cinema resterà aperto a Pasqua, con apertura biglietteria alle 10:30 e chiusura del cinema all’1.30 di notte. Il giorno di Pasquetta 17 aprile, invece, il centro commerciale, con tutti i suoi negozi, sarà aperto dalle 10 alle 22.

Pasqua e Pasquetta 2017: musei aperti e centri commerciali a Firenze

Spostandoci a Firenze, nei giorni di domenica e lunedì 16 e 17 di Pasqua e Pasquetta resteranno, infatti, aperti gli Uffizi, la Galleria Palatina e la Galleria dell’Accademia, dalle 8:30 alle 14; il Giardino di Boboli, dalle 9 alle 13; mentre altri Parchi e ville saranno aperti dalle 9 alle 18:30. A Firenze, e provincia, nel giorno di Pasqua i centri commerciali resteranno chiusi, mentre nel giorno di Pasquetta 17 aprile rispetteranno il solito di orario di apertura.

Pasqua e Pasquetta 2017: musei aperti e centri commerciali a Napoli

A Napoli, a Pasqua si potranno visitare il Museo di Capodimonte; il Museo Archeologico; Castel Sant’Elmo; Duca di Marfina e Villa Floridiana, Museo Pignatelli e Palazzo Reale, dalle 9 alle 13; il Parco di Capodimonte dalle 9 alle 18:30. Il giorno di Pasquetta, invece, Palazzo Reale e il Museo Archeologico resteranno aperti dalle 9 alle 14. Il Complesso monumentale dei Girolamini, domenica 16 aprile e lunedì 17, resterà aperto dalle 8:30 alle 14, mentre Parco e Tomba di Virgilio si potranno visitare domenica 16 aprile dalle 9:45 alle 14:30. Per quanto riguarda le aperture di supermercati e centri commerciali, resterà aperto l’Outlet La Reggia di Marcianise dalle 10 alle 21, mentre saranno chiusi a Pasqua La Cartiera di Pompei, il Centro Commerciale Campania di Marcianise, il Jambo di Trentola e le Porte di Napoli, che apriranno poi per il giorno di Pasquetta dalle 9 alle 22.