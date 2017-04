Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Nannicini, Renzi, Boeri

Un piano di razionalizzazione della spesa per pensioni per rilanciare le novità per le pensioni. Anche e soprattutto in vista delle prossime elezioni potrebbe essere rilanciato il progetto dell'ex premier Matteo Renzi, spalleggiato dal suo consulente economico Tommaso Nannicini. Lo spiegheremo a breve, ricordando come tra gli attori protagonisti ci sia anche Tito Boeri,presidente di quell'ente di gestione su cui i tecnici del dicastero dell'occupazione, del Tesoro e i rappresentanti delle forze sociali si sono messi appositamente attorno a un tavolo per affrontare i temi della governance e dello stato di salute dei conti.

Le recenti posizioni di Tommaso Nannicini e conseguenze su novità per le pensioni

Anche se è formalmente uscito di scena, c'è anche Tommaso Nannicini, consulente economico dell'ex premier Matteo Renzi a seguire da vicino l'evolversi delle novità per le pensioni. Lo fa perché prima del cambio della guida dell'esecutivo era proprio lui a occuparsi delle pensioni come coordinatore della cabina di regia. E soprattutto perché sta elaborando la piattaforma programmatica in vista della prossime elezioni. Quota 100 e quota 41 continuano a rimanere due ipotesi di lavoro di Nannicini, coperture economiche permettendo.

Le ultime posizioni di Matteo Renzi e impatto su novità per le pensioni

C'è un altro progetto che rimane in pista ed è quello dell'ex premier Matteo Renzi. In buona sostanza l'idea è di finanziare ulteriori novità per le pensioni con la razionalizzazione della spesa per pensioni. I tempi non comunque imminenti e solo nel 2018 dovrebbe trovare spazio. Dove e come intervenire? Come trovare il budget sufficiente e in quali comparti condurre la lotta? Si va dagli sprechi che si ripetono da anni alle truffe delle pensioni di invalidità, dall'indebito percepimento delle pensioni da parte di figli e vedove al nodo dei nodi ovvero la separazione tra spesa per assistenza e spesa per pensioni. In vista della prossima chiamate alla urne e se, come da previsione, dovesse conquistare la leadership della principale forza politica del centrosinistra, allora queste posizioni potrebbero essere rilanciate.

Le ultime affermazioni di Tito Boeri e impatto su novità per le pensioni

Chi potrebbe guadagnare sempre più posizioni nella partita delle novità per le pensioni è Tito Boeri. Si tratta del presidente di quell'ente di gestione su cui i tecnici del dicastero dell'occupazione, del Tesoro e i rappresentanti delle forze sociali si sono messi appositamente attorno a un tavolo. Al di là della revisione della governance dell'ente, sul tavolo ci sono anche le proposte di novità per le pensioni avanzate nel corso dei mesi, rilanciate dalle ultime notizie e che rappresentano ipotesi di lavoro per ulteriori interventi. Più in particolare, Boeri tieni vivi i metodi di quota 100 ovvero della somma di età anagrafica e anni di contribuzione da maturare per andare in pensione, e di quota 41, come soli anni di contribuzione, pensata per chi ha iniziato a occuparsi in un'attività prima della maggiore età.