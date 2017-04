Auguri di Pasqua: 15 frasi migliori per fare auguri divertenti e belle

Siamo ormai nei momenti clou che conducono alla domenica di Pasqua 2017 ed è tempo di pensare sul serio alle frasi più belle per fare gli auguri via Facebook o WhatsApp o con un semplice SMS sul cellulare. Nessuna preoccupazione, naturalmente, come dimostrato dalle tante proposte che suggeriamo in questo approfondimento. Ancora pochi, pochissimi giorni di attesa prima della Pasqua e quello di quest'anno è un appuntamento un po' più speciale perché si rinnova nel mese di aprile, tradizionalmente più favorevole dal punto di vista climatico. Insomma, una festa nella festa.

Auguri di Pasqua: 15 frasi più belle

In ogni caso, come per ogni ricorrenza, anche nel caso della Pasqua il web è lo strumento più utile per far sentire la propria presenza in maniera originale e pratica, tradizionale o simpatica, religiosa o divertenti. Sono realmente tante le belle frasi per fare gli auguri di Pasqua da spedire sul cellulare con un SMS o con WhatsApp o via posta elettronica. Le opzioni a disposizione degli utenti sono realmente tanti e il solo rischio è proprio quello di non riuscire a orientarsi tra questa sterminata ricchezza. Ci sono idee per tutti, amici e colleghi di lavoro, parenti e familiari, fidanzati e fidanzate, mamma e papà. Proviamo a selezionarne 15, tutte dal tenore diverso.

Frasi Auguri di Pasqua divertenti. Il tuo cuore d'oro è la sola cosa buona da poter paragonare alle uova di cioccolato. Tanti auguri di felice Pasqua di Resurrezione. Frasi Auguri di Pasqua formali. Sicuri che la Santa Pasqua porterà pace e amore nel vostro cuore, vi preghiamo di accettare i nostri più sentiti auguri di buona Pasqua di Resurrezione. Frasi Auguri di Pasqua per mamma e papà. A voi, cari mamma e papà, che siete le luci più luminose sul mio cammino, l'augurio di poter essere sempre accompagnati dalla Luce di Gesù Risorto. Auguri di Buona Pasqua. Frasi Auguri Pasqua religiosi. Che la colomba pasquale volata da Noè con il ramoscello d'ulivo nel becco voli per sempre nei nostri cuori per darci pace e serenità. Auguri di una Santa Pasqua. Frasi Auguri Pasqua originali. Pasqua sia l'occasione per fermarsi e riflettere sul senso della vita. Che il Signore Gesù possa illuminare la tua vita e quella dei tuoi cari. Tanti auguri. Frasi Auguri di Pasqua simpatici. Ringrazia il tuo dietologo che da quando ti sei messo a dieta mi ha fatto un grande regalo. Adesso che viene Pasqua posso mangiare anche la cioccolata delle tue uova! Auguri. Frasi Auguri di Pasqua per amici e amiche. Il dolce suono delle campane possa risvegliare in te, sentimenti umani più profondi e annunciarti un anno prospero d'amore, serenità e felicità. Tanti auguri Pasquali! Frasi Auguri di Pasqua divertenti. I miei più sinceri auguri di Buona Pasqua a te e alla tua famiglia, con la speranza che lo spirito pasquale vi accompagni nei giorni a venire. Frasi Auguri di Pasqua formali. Auguro a lei e alla sua famiglia una felice Pasqua con la speranza che lo spirito pasquale vi accompagni nei giorni a venire. Frasi Auguri Pasqua originali. Buona Pasqua e che sia una giornata di pace universale. Per tutti quelli che portano l'amore nel cuore, una giornata piena di gioia e di felicità senza limiti. Buona Pasqua. Frasi Auguri di Pasqua per amici e amiche. La Santa Pasqua doni a te ed ai tuoi cari, la speranza, la pace, la serenità e la fiducia di cui i nostri cuori hanno bisogno per continuare a battere. Tanti auguri pasquali! Frasi Auguri Pasqua religiosi. Lo Spirito del Cristo risorto sia per voi un'ancora di salvezza per trascorrere una vita serena e piena di armonia. Buona Pasqua. Frasi Auguri di Pasqua per mamma e papà. Voi, mamma e papà, dovreste ricevere ogni giorno un dono unico, come siete voi. E prego il Signore Gesù appena Risorto di conservarvi sempre nell'amore e nella salute. Frasi Auguri di Pasqua simpatici. Puoi anche provare a scartare l'uovo di Pasqua a caccia della sorpresa, ma sappi che una sorpresa più bella di me non la potrai mai trovare. Auguri. Frasi Auguri Pasqua religiosi. La luce di Gesù risorto possa scacciare via le tenebre del cuore e dello spirito. Ti auguro di sentire sempre quella pace che solo il Cristo Redentore sa donare. Affettuosi auguri pasquali.

Delle belle frasi per fare gli auguri in ogni ricorrenza, tra cui appunto quella di Pasqua, tra le più importanti dell'anno, anche al di là del significato religioso, non è possibile fare a meno. Ma non è l'unica strada per raggiungere amici, parenti e colleghi. Fra le app per iPhone e iPad e smartphone e tablet Android, ad esempio, segnaliamo Frasi per Pasqua che comprende una selezione delle migliori proposte per l'occasione sulle base dei voti degli utenti. Come spiegano gli sviluppatori del software, gratuitamente scaricabile, è possibile decidere se inviare l'SMS direttamente via email o via cellulare, senza la necessità di fare copia e incolla. La proposta si compone di circa 500.000 frasi. L'app Pasqua Live Wallpaper permette invece di scegliere uno sfonda a tema per il proprio dispositivo in occasione dell'imminente festività.