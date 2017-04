Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 concretezza dell'INPS, indecisione dei sindacati e forze politiche

I risultati dell'attività dell'Inps sulle novità per le pensioni dovrebbero fare riflettere i sindacalisti, ma così non è.

Fino a questo momento le novità per le pensioni sono state un monologo dell'esecutivo. L'impronta data dall'ex premier è stata quella di ascoltare tutti gli attori in gioco, ma di fatto senza avvertire la necessità di accettare, anche solo in parte, le osservazioni esterne. Basti vedere la configurazione delle mini pensioni, con o senza oneri, i paletti che caratterizzano quota 41 per chi ha iniziato a essere impiegato in giovane età, l'ostinazione del rifiutare le tante varianti di quota 100 per avere un'idea. A essere messi costantemente fuori dal perimetro decisionale sono stati i sindacati. Nonostante la partecipazione a riunioni su riunioni e forse anche una compattezza tra le sigle mai realmente raggiunta, la capacità di incidere sulle novità per le pensioni è sempre stata limitata e le ultime notizie al termine delle riunioni hanno sempre raccontato di delusione e mancato rispetto dei patti.

Novità per le pensioni: concretezza dell'Inps

Diverso è il caso dell'attuale gestione dell'Inps, sicuramente presente e più protagonista rispetto al passato del confronto sulle novità per le pensioni. Non solo ha presentato all'esecutivo un dettagliato progetto di miglioramento del sistema attuale, ma nel limite delle sue prerogative non ha perso tempo ed è già passata dalla parole ai fatti. Qualche esempio?

Operazione porte aperte nell'ambito dell'operazione di trasparenza Busta arancione per fare chiarezza sulla posizione pensionistica futura

Nella sezione porte aperte l'Inps pubblica infatti informazioni che chiariscono le regole previste per alcune gestioni pensionistiche o categorie di lavoratori. E non risparmia nessuno: ci sono i fondi privati (Fondo speciale dirigenti ex-Inpdai, Fondo Speciale Ferrovie dello Stato, Fondo Pensioni Personale Addetto ai Pubblici Servizi di Telefonia, Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private, Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, Fondo Commercianti, Fondo Clero), c'è la Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (personale appartenente al Comparto Difesa, Sicurezza e soccorso pubblico, magistrati, professori universitari, personale della carriera diplomatica, personale della carriera prefettizia) e perfino le pensioni dei sindacalisti.

Indecisione dei sindacati e ultime notizie pensioni

I risultati dell'attività dell'Inps sulle novità per le pensioni sono di quelli che dovrebbero fare riflettere proprio i sindacalisti, alle prese con una indecisione cronica. A lungo le categorie analizzate hanno mantenuto e in tanti casi mantengono requisiti per andare in pensione o criteri di calcolo della pensione più vantaggiosi rispetto alla generalità dei lavoratori. Eppure dinanzi all'inerzia dell'esecutivo e a palesi situazioni di ingiustizia, posizioni di rendita e privilegi non giustificati, non è mai stato proclamato uno sciopero. La principale arma, utilizzata a più riprese per questioni più marginali, non mai stata utilizzata per reclamare novità per le pensioni.