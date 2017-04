Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 i numeri e i problemi dell'ente di gestione pensioni

I conti in rosso dell'ente di gestione pensioni non creano un clima favorevole per ragionare sulle novità per le pensioni.

Quando si parla di novità per le pensioni non si può non tirare in ballo lo stesso ente di gestione delle pensioni. E senza girarci troppo attorno, i conti sono in rosso. Questo significa due cose, non necessariamente contrastanti. La prima è che su piano teorico ci saranno difficoltà non solo a pagare le pensioni futuri, ma anche gli assegni attuali. La seconda è che questo scenario è da escludere per la presenza di uno Stato costantemente alla ricerca delle migliori novità per le pensioni per rendere più sostenibile il quadro attuale.

Novità per le pensioni: i numeri e i problemi dell'ente di gestione pensioni

Eppure non possono che esserci preoccupazioni nell'ente di gestione delle pensioni. Al di là delle considerazioni e delle previsioni su tasso di occupazione, crescita del Prodotto interno lordo, tasso di nascita e di mort, il suo Consiglio di indirizzo e vigilanza non ha approvato il bilancio preventivo per il 2017, non rinvenendo l'attuazione degli indirizzi dati ed evidenziando carenze di risposte su punti rilevanti, come sui crediti contributivi e il patrimonio immobiliare. Dell'ente di gestione delle pensioni ha replicato il direttore generale sostenendo che le motivazioni a supporto della bocciatura sono strumentali e al contempo assicurando che non vi è alcun allarme perché le prestazioni sono garantite dallo Stato. Insomma, in qualche modo si tratta di uno scontro interno che, almeno in via teorica, non crea un clima favorevole per ragionare sulle novità per le pensioni.

Stessa rassicurazione arriva dal responsabile del dicastero dell'occupazione, secondo cui la decisione del Consiglio di indirizzo e vigilanza non ha conseguenze sui cittadini che percepiscono la pensione. E non c'è alcun problema neanche sulla stabilità e sostenibilità del sistema italiano, per il quale dunque non sono necessari interventi, rimarca. Ora il bilancio dell'ente di gestione delle pensioni è ancora una volta sotto i riflettori, come del resto accade da alcuni anni. Che, come spiegato dal responsabile del dicastero dell'occupazione, è sempre impegnato per raccogliere tutte le informazioni necessarie. Ed è inevitabile che questa situazione entra a gamba testa sia sulle riflessioni sulle novità per le pensioni e sia sul tema della governance dell'ente di gestione delle pensioni sulla cui riforma si parla almeno da tre anni.

Che poi, a dirla tutta, l'ente di gestione delle pensioni era tornato al centro dell'attenzione, dopo la relazione della magistratura contabile che certificava il patrimonio netto, per la prima volta dalla sua nascita, in negativo per 1,73 miliardi di euro. Secondo le cifre contenute nella determinazione sul bilancio preventivo trasmessa al Consiglio di indirizzo e vigilanza per l'approvazione dal presidente dell'ente di gestione delle pensioni, il risultato di esercizio per il 2017 è atteso negativo per 6,1 miliardi di euro e il disavanzo patrimoniale in rosso per 7,8 miliardi di euro. Eppure, a qualcuno dei piani alti dell'ente, le motivazioni per il no del Consiglio di indirizzo e vigilanza appaiono strumentali.