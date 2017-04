Pescara Juventus streaming

Dopo lo sbornia europea la Juve torna con i piedi per terra e dovrà stare attenta a non peccare di presunzione contro il Pescara. La missione scudetto, ormai quasi conclusa, non può subire stop

Come vedere Pescara Juventus in streaming

Sembra una sfida impossibile ed in parte lo è. Pescara Juventus è un po’ la riedizione in chiave moderna dello scontro biblico tra Davide e Golia. Con l’unica differenza che, a onor del vero, questa volta il gigante bianconero non incontrerà troppe difficoltà a sbarazzarsi del piccolo Pescara rinfrancato si dagli ultimi pareggi contro Milan ed Empoli ma almeno sulla carta incapace di opporsi all’onda d’urto dei campioni d’Italia in carica.

Che, se ce ne fosse stato ancora bisogno, hanno dimostrato di trovarsi in uno stato di forma davvero eccellente riducendo in poltiglie il Barcellona nella sfida di andata dei quarti di finale della Coppa dalle grandi orecchie. Ma il calcio è bello perché anche le previsioni più certe possono essere smentite dai verdetti del campo, l’unico giudice incorruttibile in grado di emettere sentenze definitive. Interessante vedere, anche in streaming per chi volesse, l’ennesimo confronto tra Zeman e i bianconeri.

Pescara Juventus Stendardo non ce la fa

Stendardo non ce la fa a recuperare e Zeman molto probabilmente dovrà fare a meno anche dello squalificato Bovo. Brugman favorito su Cerri, impegnato anch’egli nello stage della Nazionale, per affiancare Caprari e Benali. Coda sembra favorito per il posto da centrale al fianco di Campagnaro.

Pescara Juventus ampio turnover per Allgeri

Ampio turnover per Allegri e non potrebbe essere altrimenti visto il tour de force che i bianconeri hanno dovuto sostenere, superandolo a pieni voti, nelle ultime settimane con le due sfide al Napoli, la vittoria contro il Chievo e la superba affermazione in Europa contro il Barcellona. Bonucci squalificato verrà rimpiazzato da Rugani che farà coppia con Barzagli al centro della difesa, mentre Lichtsteiner e Asamoah sono favoriti su Dani Alves ed Alex Sandro che dovrebbero tirare il fiato in vista della sfida di ritorno contro in Spagna.

Vedere Pescara Juventus in streaming

Per decidere come vedere Pescara Juventus in streaming è consigliabile scegliere i siti delle emittenti che operano fuori dall’Italia. Questi che vi segnaliamo trasmetteranno molto probabilmente la sfida garantendo anche una buona qualità audio e video.

Si tratta di Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Kosovo Radio Television of Kosovo Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Honduras Televicentro, Finlandia Yleisradio Oy, Birmania Myanmar, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Cipro Cyprus, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, National TV, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen. Oppure provare con le alternative streaming offerte da Sky con Sky Go e da Mediaset Premium con Mediaset Play. Ma in questo caso il discorso vale solo per i possessori di un abbonamento.

Resta in campo anche l’offerta di Now Tv, una delle stelle della galassia del gruppo di Murdoch che propone gratuitamente il proprio pacchetto per quattordici giorni, ideale per coloro che un abbonamento non ce l’hanno e che possono acquistare anche solo una partita. Da tenere in considerazione l’alternativa dei siti dei bookmaker che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia da qualche tempo a questa parte. Non sempre sarà possibile vedere l’evento prescelto ma sarà invece obbligatoria l’iscrizione alle piattaforme, l’apertura di una linea di credito online e la frequenza nelle scommesse.