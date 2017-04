Roma per alimentare il sogno scudetto. Atalanta per continuare a credere nell'Europa. Questo il senso della sfida dell'Olimpico. Spalletti fa 400 panchine in A e vorrebbe festeggiare con una vittoria

Come vedere Roma Atalanta in streaming

La Roma di Spalletti dovrà superare il difficile scoglio dell’Atalanta se vorrà continuare ad inseguire i suoi sogni. La prova autoritaria di Bologna incoraggia l’ambiente giallorosso a caccia di una remuntada ai danni della Juventus che di domenica in domenica appare sempre più difficile.

Eppure i giallorossi non vogliono fermarsi dopo i quattro successi consecutivi che hanno riacceso il motore dopo lo stop improvviso con il Napoli. I bergamaschi sono un osso duro anche se le assenze potrebbero togliere sostanza a una squadra che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà tutti gli avversari, soprattutto in trasferta. Contemporaneamente stanno per iniziare anche le grandi manovre decidere come vedere Roma Atalanta in streaming.

Roma Atalanta out solo Emerson Palmieri

Spalletti spera che il Sabato Santo porti consiglio ai suoi gladiatori che non possono sbagliare nemmeno un colpo se vogliono provare ad infastidire la capolista Juventus fino al termine della stagione e, contemporaneamente, non concedere al Napoli che aspetta marpione un passo falso dei giallorossi, di rientrare nella lotta per il secondo posto che vuol dire accesso diretto alla competizione calcistica continentale più prestigiosa.

Roma in formazione tipo, out solo Emerson Palmieri, fresco di convocazione per gli stage della Nazionale di Ventura insieme al compagno di squadra El Sharaawy, vittima di una tendinite che lo terrà lontano dai campi di gioco per un paio di settimane.

Roma Atalanta grana Gomez per Gasperini

I bergamaschi si presentano alla sfida contro la Roma con diverse incognite. La grana Gomez, squalificato dopo l’ammonizione rimediata contro il Sassuolo che ha fatto scattare automaticamente il provvedimento del Giudice Disciplinare, è quella ovviamente più difficile da fronteggiare per Gasperini.

Il tecnico di Grugliasco dovrà risolvere altre situazioni abbastanza delicate: Spinazzola e Caldara, per esempio, sono in forte dubbio per la sfida dell’Olimpico a causa di fastidi muscolari. Più ottimismo sulle condizioni di Conti il cui rientro sarà valutato poche ore prima del fischio di inizio.

Vedere Roma Atalanta in streaming

Per vedere Roma Atalanta in streaming si potrà scegliere Sky Go sul tuo pc, Mac o device mobile, ma in questo caso bisognerà essere abbonato da almeno un anno. Now Tv, invece, una delle stelle appartenenti alla galassia Sky, permette di vedere le partite, anche su PlayStation e Xbox, in prova gratuita per quattordici giorni. Gli abbonati a Mediaset Premium potranno usufruire di Premium Play. In alternativa resta l’ipotesi dei siti delle emittenti delle tv satellitari stranieri che potrebbero trasmettere l’evento in maniera legale avendo acquistato all’estero le partite del campionato italiano.

Per esempio Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia.

Infine anche in Italia si sta diffondendo l’abitudine di utilizzare i siti dei bookmaker. In questo caso però ci sono dei limiti che rendono farraginoso l’iter e spesso molti vi rinunciano. Bisogna, infatti, prima iscriversi alla piattaforma e poi dimostrare di essere attivi attraverso le giocate che devono essere sempre costanti altrimenti non si ha la possibilità a vedere le partite.