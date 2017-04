Frasi di Auguri, immagini, sms, gif, immagini, video per Auguri di Pasqua 2017 i migliori da inviare su Whatsapp e Facebook

Si celebra tra soli tre giorni la Pasqua 2017 e di conseguenza questi sono i giorni di preparazione agli auguri. Ma tra frasi divertenti e simpatiche, religiose e tradizionali, non va dimenticata la soluzione di immagini, gif e video da inviare su Whatsapp e Facebook. In tutti questi casi la Rete rappresenta una miniera inesauribile di proposte. Basta poco per individuare la migliore proposta da spedire con un SMS, un messaggio di posta elettronica o appunto via WhatsApp.

Frasi di auguri di Pasqua 2017

Abbiamo raccolto in uno spazio web le migliori frasi per fare gli auguri in maniera divertente e simpatica in vista della Pasqua 2017. Al pari di quanto è stato proposto negli anni scorsi, i lettori possono procedere a una ricerca sicuramente proficua e soprattutto con pochi click possono inviare le frasi scelte via Facebook o Twitter, WhatsApp o via SMS. Insomma, se qualcuno è ancora a corto di parole per il tradizionale biglietto di Pasqua, troverà tanto pane per i suoi denti. Basta una rapida consultazione per individuare le parole più adatte da inviare a parenti o amici. Come queste, ad esempio:

Frasi Auguri Pasqua originali. Che tu possa trascorrere una Pasqua circondato da risate ed amore, per rendere il cuore pieno di pace. Tanti auguri di buona Pasqua. Frasi Auguri di Pasqua divertenti. In questo magico giorno che possiate essere travolti dalla gioia e dall'amore di Gesù Risorto. Frasi Auguri Pasqua religiosi. Che la colomba pasquale volata da Noè con il ramoscello d'ulivo nel becco voli per sempre nei nostri cuori per darci pace e serenità. Auguri di una Santa Pasqua. Frasi Auguri di Pasqua simpatici. Puoi anche provare a scartare l'uovo di Pasqua a caccia della sorpresa, ma sappi che una sorpresa più bella di me non la potrai mai trovare. Auguri. Frasi Auguri di Pasqua formali. Sicuri che la Santa Pasqua porterà pace e amore nel vostro cuore, vi preghiamo di accettare i nostri più sentiti auguri di buona Pasqua di Resurrezione. Frasi Auguri di Pasqua per amici e amiche. Il dolce suono delle campane possa risvegliare in te, sentimenti umani più profondi e annunciarti un anno prospero d'amore, serenità e felicità. Tanti auguri Pasquali! Frasi Auguri di Pasqua per mamma e papà. Mamma e papà buona Pasqua a voi che rendete la mia vita speciale con il vostro amore e la vostra cura.

Gif, immagini per auguri di Pasqua 2017: i migliori da inviare su WhatsApp e Facebook

Il versante delle immagini e delle cartoline elettroniche è naturalmente molto ricco anche per la Pasqua 2017. Il sito bluemountain.com esibisce proposte per tutti i gusti in vista della Pasqua, al pari delle risorse presenti sui portali americangreetings.com e cardkarma.con con le loro innumerevoli opportunità di personalizzazione. Un altro sito originale è jacquielawson.com in cui, oltre alle frasi, sono pubblicati biglietti, decorazioni, addobbi, poesie e filastrocche, disegni, poesie in inglese, lavoretti, cornicette. Anche Facebook propone pagine a tema e costantemente aggiornate sulla Pasqua perché in fin dei conti, questa è anche la festa di tutti.