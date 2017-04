Inter Milan streaming su siti web, Rojadirecta, link per vedere

Arrivati a questo punto diventa decisamente interessante il campionato italiano e per questa giornata le attenzioni non possono che essere sulla sfida Inter Milan, da vedere in streaming italiano sia da PC e Mac e sia in mobilità da cellulari e tablet. In questo secondo caso occorre solo essere sicuri di essere collegati a una rete Wi-Fi per evitare che la propria soglia mensile di GB non venga superata dopo pochi minuti dal fischio d'inizio delle 12.30. A ogni modo, c'è più di una possibilità per il live streaming in italiano gratism senza tenere conto di Rojadirecta, ricordando come Premium e Sky stiano arricchendo l'esperienza di visione innalzando la qualità audio e video e aumentando le soluzioni anche per non abbonati.

Streaming Inter Milan con i portali delle emittenti non italiane

Tra le novità di questa stagione per il live streaming c'è quella dei portali delle emittenti non italiane. Anche se la cronaca non è in lingua italiana, non sono previsti blocchi, pubblicità invasive e spam. Bisogna però essere sicuri di trovare la soluzione più adatta ovvero quella non soggetta a blocchi geografici e non è così semplice e scontato. Tra le opportunità per Inter Milan in streaming segnaliamo quelle di

Suriname con Surinaamse Televisie Stichting, Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, Repubblica Ceca con Ceská Televize, Paraguay con Sistema Nacional De Television, Serbia con Radio-televizija Srbije, Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, Malta con Public Broadcasting Services Limited, Slovacchia con Slovenská Televízia, Svezia con Modern Times Group, Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen.

Inter Milan: streaming italiano con Sky e Premium

C'è naturalmente la via dello streaming con Premium e Sky per vedere Inter Milan. Sky mette a disposizione due soluzioni. La prima è Now TV per cui non è necessario stipulare alcun abbonamento con l'emittente e la piattaforma è sfruttabile anche per un periodo di tempo limitato. Il costo di una singola sfida è di 9,99 euro, ma è possibile acquistare un ticket mensile Calcio che permette la visione anche delle sfide della Serie A e della Serie B per 30 giorni a 19,99 euro al mese. Può essere fruita via app o via web. A differenza di Now TV, l'app Sky Go è riservata solo agli abbonati che possono gratuitamente scaricarla e installarla. Il software consente tra l'altro di fruire di tutta la programmazione Sky e non solo degli appuntamenti con la Serie A. Mediaset è invece presente per lo streaming di Inter Milan con Premium Play, il servizio on demand è disponibile anche in HD.

Streaming Inter Milan con i siti dei bookmaker

Una strada alternativa da prendere in considerazione per vedere Inter Milan streaming è quella dei siti dei bookmaker. Non è così scontato riuscire a vedere la sfida in real time poiché nella maggior parte dei casi occorre registrarsi, avere un conto aperto ed essere giocatori attivi. Alcuni siti non trasmettono il live streaming delle sfide delle compagini dei propri campionati ma solo di quelli esteri limitando così le possibilità. A ogni modo è possibile tentare di vedere Inter Milan anche con i portali più frequentati in Italia.