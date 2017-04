Auguri di Pasqua, frasi, foto, immagini, video per amici, genitori, parenti simpatici, originali, formali, religiosi

Anche la Pasqua è alle porte e scatta anche l'esigenza di fare gli auguri. E, come accaduto per il Natale, iniziano le ricerche per trovare il modo migliore utilizzando frasi, video, immagini e foto

Si avvicina la Pasqua e i cattolici di tutto il mondo, ma non solo vista la portata di una Festa che ormai ha oltrepassato i confini della sola cristianità, si stanno preparando a celebrare questa ricorrenza che, come ormai accade anche per le altre celebrazioni religiose, presenta anche un’appendice laica che a volte prende il sopravvento sugli stessi aspetti religiosi. Che però resistono e si concretizzano nei tanti riti, molto emozionanti e partecipati, che caratterizzano le giornate della Settimana Santa.

Soprattutto del Giovedì Santo con la Lavanda dei Piedi e del Venerdì Santo quando la processione della Via Crucis attraversa le strade di gran parte dei comuni italiani, piccoli e grandi. E poi la Pasqua è anche un’occasione per riabbracciare familiari o amici lontani, rilassarsi su una spiaggia al sole oppure pensare a itinerari culturali per nutrire anche la propria conoscenza, oltre che lo spirito.

Ovviamente, come accade per il Natale, anche in questa circostanza gli Auguri di Pasqua sono un must per chi vuole rendere speciale una giornata già fuori dal comune. Per gli Auguri di Pasqua ormai è possibile scegliere le frasi da inviare ad amici e genitori, oppure utilizzando i siti che mettono a disposizione gratuitamente foto e immagini per auguri da condividere con parenti e colleghi simpatici, oppure anche video originali per auguri formali e religiosi.

Auguri Pasqua con frasi per amici e genitori

Per cominciare ecco una selezione, tratta dalla vasta raccolta di frasi che Businessonline ha pubblicato per fornire qualche utile indicazione nei momenti di maggiore difficoltà. Frasi di auguri di Pasqua da dedicare agli amici e ai genitori. Che, per molti aspetti, rappresentano le persone più care a cui rivolgersi nei momenti di gioia e in quelli di difficoltà. Per loro un pensiero in un’occasione così importante non può mancare.

La Pasqua rappresenta la vittoria della Vita sulla Morte. Ecco perché in questa giornata vi auguro che la luce di Cristo risorto vi illumini nel vostro cammino e vi doni sempre il sorriso del corpo e dell’anima. La Pasqua di nostro Signore è prima di tutto una festa di speranza. Il messaggio che ti voglio dare è quello che dopo la sofferenza c’è la gioia. E ve ne auguro tanta. Che questa Pasqua di resurrezione possa portare la pace e la gioia nel vostro cuore. Buona Pasqua. Auguro a voi, cari amici di una vita, anche per quest’anno di vivere l’esperienza del Cristo risorto e di risplendere della sua luce. Anche quest’anno è arrivata la Santa Pasqua! La luce che viene ad illuminare le tenebre e che offre certezze in un mondo che sta scivolando lentamente verso l’ignoto. Solo l’amore ci può salvare e io ve ne voglio tanti. Auguri! La Pasqua entra nei nostri cuori con sentimenti di speranza, di fede, di fiducia e di Amore. Attraverso l’allegria e la semplicità, riusciamo a capire meglio noi stessi, e a comprendere di più i valori della vita. Auguro a tutti pace e armonia. Ulivo significa pace; spero che non solo in questo giorno, ma anche per tutto l’anno regni nella vostra casa. Auguri di buona Pasqua. Con l’augurio che questa Festa possa rinnovare in te la fiducia, la speranza e la gioia Tanti auguri per una meravigliosa primavera ed una felice Pasqua! È Pasqua, rendiamo grazie a Gesù risorto per il meraviglioso dono della vita. Con l’augurio di una Pasqua piena di serenità.

Foto e immagini per auguri a parenti e colleghi simpatici

Da qualche anno si è diffusa anche in Italia l’abitudine di inviare foto e immagini per fare gli auguri ai parenti e colleghi simpatici. Grazie alla tecnologia ormai scattare foto è diventata un’operazione quasi di routine. Qualsiasi smarthpone ormai possiede, infatti, una fotocamera incorporata in grado di fare scatti di ottima qualità. Ma non tutti sono tanto abili, da creare contenuti visual sufficienti a soddisfare gli standard attuali.

E quindi chi non vuole rinunciare a fare i propri auguri con questa modalità moderna a parenti o ad amici e colleghi simpatici, può provare a cliccare su alcuni siti che offrono gratuitamente foto e immagini che si possono condividere anche sui social, Facebook o Whatsapp, attraverso posta elettronica o sms. Tra i tanti che si possono trovare in Rete anche istockphoto.com, depositphotos.com, americangreetings.com, bluemountain.com, thebalance.com, mintprintables.com, vlhamlin.com, supercoloring.com, kidsactivitiesblog.com, pearlmountainsoft.com

Video originali per auguri formali e religiosi

Un’altra modalità che riscuote sempre maggior successo è quella dei video che sono indicati anche per fare gli auguri più formali e quelli religiosi. Alcuni siti consentono anche di usufruire di video che si possono personalizzare con le fattezze dei destinatari degli auguri. Alcuni dei siti tra i più cliccati sono funnyordie.com, videohive.net, jibjab.com, loyolapress.com, ebaumsworld.com, primarygames.com, foodnetwork.com, ignitermedia.com, adweek.com, 123greetings.com.