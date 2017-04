Come vedere Cagliari Chievo in streaming

Cagliari Chievo potrebbe trasformarsi in uno spot del calcio. Le due formazioni, infatti, non hanno nulla da chiedere alle rispettive stagioni e anzi, possono essere soddisfatte di quanto hanno fatto vedere fino a questo momento. Soprattutto i rossoblù, neopromossi, sono riusciti a conservare la categoria anche in maniera dignitosa dimostrando di possedere un gioco all’altezza delle aspettative di una piazza abituata a calcare i palcoscenici della Serie A.

Dall’altro lato ci sarà un Chievo, che continua la sua favola nel massimo campionato italiano, voglioso di riscattarsi dopo le due sconfitte consecutive contro Crotone e Juventus che Maran schiererà in assetto offensivo per centrare i tre punti. Cagliari Chievo sarà una delle sfide che si potranno vedere anche in streaming. E sono diverse le possibilità che i tifosi, gli appassionati e i semplici curiosi possono valutare di utilizzare.

Cagliari Chievo Pisacane squalificato

Rastelli dovrà fare i conti con l’assenza del suo pupillo Pisacane, squalificato. Al suo posto sta scaldando i motori ai box Capuano certo di vestire per l’occasione una maglia da titolare. Borriello, vero trascinatore dei rossoblù fino a questo momento, è ancora in forse perché non ha recuperato ancora al cento per cento dall’infortunio patito durante la gara contro il Torino.

Qualche spiraglio invece per Barella, out da un mese a causa di una distorsione al ginocchio, rientrato in gruppo ed allenatosi regolarmente con i compagni. Difficile, però, un suo impiego dal primo minuto.

Cagliari Chievo Inglese out

Inglese out anche in vista del Cagliari. L’attaccante italiano ha dovuto dare forfait anche rispetto alla convocazione di Ventura che lo voleva allo stage della Nazionale a Coverciano di questa settimana. Maran dovrà battere un colpo con la sua squadra se non vorrà perdersi nel limbo viscoso della metà classifica. Per farlo si affiderà al tandem d’attacco Meggiorini-Pellissier.

Come vedere Cagliari Chievo in streaming

E allora quelli che vorranno avvalersi di questa possibilità dovranno solo capire come vedere Cagliari Chievo in streaming. Una modalità che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia, e rappresenta un’alternativa ai modi classici che veniva utilizzati fino a qualche anno fa. Possono partire dunque le ricerche sui siti che operano fuori dai confini nazionali e che, probabilmente, potranno mandare le immagini live in streaming.

Ma il condizionale è d’obbligo perché a causa del mancato pronunciamento univoco dei giudici europei sulla liceità di questa modalità, l’evento prescelto non sempre è visibile anche a causa di blocchi geografici che potrebbero intevenire. Ecco qualche indicazione utile: Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Lussemburgo Radio Television Luxembourg.

Sky e Mediaset Premium con Sky Go e Mediaset Play le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium offrono anche la telecronaca in italiano ma possono essere visti solo dagli abbonati. Chi invece ne è sprovvisto può valutare l’interessante offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmakers. In questo caso è però obbligatorio iscriversi alla piattaforma e dimostrare di puntare in maniera costante per poter vedere le partite.