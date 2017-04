Come vedere Fiorentina Empoli in streaming

Il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli potrebbe rappresentare un punto di non ritorno per gli azzurri guidati da Martusciello che hanno dilapidato ormai tutto il vantaggio nei confronti del trio di coda che sta lottando per non retrocedere. In particolar modo dal Crotone di Nicola che ha recuperato ben cinque lunghezze in due settimane e ora si affaccia minaccioso a tre incollature di distanza.

Sarà importante per l’Empoli non perdere, anche se la sfida del Franchi non sarà affatto facile. I viola non potranno permettersi di sbagliare non tanto per una questione di obiettivi, ma per non dare un’ulteriore delusione alla propria tifoseria che quest’anno ha dovuto già ingoiare diversi bocconi amari. Tante le possibilità per vedere Fiorentina Empoli in streaming, ognuna delle quali può soddisfare tutte le esigenze, anche le più particolari.

Fiorentina Empoli dubbio Kalinic Babacar

Le buone prestazioni dell’attaccante senegalese, autore di due reti nelle ultime due sfide giocate, hanno fatto sorgere un dubbio nella mente di Paulo Sousa che contro l’Empoli non ha ancora deciso se schierare Kalinic o Babacar al centro dell’attacco viola. Dubbio che potrebbe essere sciolto decidendo addirittura di cambiare modulo e presentarsi all’appuntamento con due punte viste le non perfette condizioni fisiche di Bernardeschi.

Saranno decisivi gli ultimi allenamenti, mentre Chiesa dovrebbe partire dalla panchina visto che non si è allenato con i compagni vista la sua partecipazione agli stage della Nazionale di Ventura in settimana. Vecino invece non sarà presente in campo al cento per cento.

Fiorentina Empoli Martusciello potrebbe riproporre Buchel in regia

Martusciello potrebbe riproporre Buchel in regia, mentre confida nella ripresa di Bellusci, indispensabile per gli equilibri difensivi della sua squadra. Anche Mchedlidze dovrebbe scendere regolarmente in campo. Le speranze del tecnico ischitano sono convogliate su El Kaddouri che ha già dimostrato di trovarsi a suo agio dietro le punte andando anche in rete contro il Pescara.

Vedere Fiorentina Empoli in streaming

Chi è ancora indeciso su come vedere Fiorentina Empoli in streaming in italiano deve sapere che ci sono diverse possibilità in grado di accontentare le esigenze di tutti i palati, anche quelli più raffinati. Per esempio si potrebbe scegliere Sky Sport e Mediaset Premium, che anche quest’anno offrono gratuitamente, solo per gli abbonati, i servizi di streaming sulle rispettive piattaforme Sky Go e Premium Play. Ma per vedere Fiorentina Empoli si può valutare inoltre la possibilità di usufruire dell’offerta di Now TV che permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare. Oltre che offrire gratuitamente per quattordici giorni la porpria piattaforma.

Oppure bisogna ricercare pazientemente sul web i siti dei canali satellitari stranieri che, avendo acquistato i diritti per trasmettere le partite della Serie A all’estero possono mandare le immagini sui propri siti web. Qualche esempio su come vedere la partita Fiorentina Empoli? Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Australia Special Broadcasting Service, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Birmania Myanmar, National TV, Austria Österreichischer Rundfunk, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Colombia Radio Cadena Nacional, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Cina China Central Television.

Infine da tenere in considerazione anche i portali dei bookmakers che però presentano alcuni paletti come l’obbligo di iscrizione alla piattaforma e quello di essere attivi con le puntate.