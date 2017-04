Auguri di Pasqua 2017 messaggi e frasi simpatiche e tradizionali domani sabato Vigilia di Pasqua, domenica Messa S. Pasqua 2017

Consigli per messaggi e frasi simpatiche e tradizionali da inviare per auguri di buona Pasqua e celebrazioni in programma domani e per domenica 16

Domenica 16 aprile si celebra la Santa Pasqua 201 in compagnia ara a vivere qualche giorno di festa in compagnia della propria famiglia o amici, magari lontani da casa, per staccare la spina e vivere giornate all'insegna del benessere e del relax lontani dalla solita routine. Per chi non lo sapesse ma ne fosse incuriosito, la parola Pasqua deriva dall’ebraico Pesach, che significa passaggio, per i fedeli della religione ebraica il passaggio e la liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù in terra d’Egitto e l'inizio di una nuova libertà con Dio verso la terra promessa, mentre per i cristiani rappresenta il passaggio dalla morte alla vita per Gesù Cristo e a una vita nuova per i suoi fedeli. Dal pomeriggio di oggi, venerdì Santo, e fino alla mezzanotte della domenica di Pasqua le campane di tutte le chiese non suoneranno in segno di lutto per la morte di Gesù, tornando a farsi sentire solo al momento della Veglia pasquale per annunciare gioiosamente la Resurrezione di Gesù.

Auguri di Pasqua 2017 messaggi e frasi simpatiche e tradizionali

Frasi simpatiche, originali o delle più tradizionali e romantiche: sono tantissimi stili e toni di messaggi che si possono inviare per augurare una buona Pasqua ad amici, genitori, parenti, fidanzati e fidanzate, genitori, e anche colleghi di lavoro. Basta solo decidere che genere di messaggio si vuol inviare e scegliere le parole più adatte, per emozionare o per strappare un sorriso. Per chi avesse bisogno di idee, proponiamo di seguito una serie di frasi da cui si potrebbe trarre spunto. Frasi come:

‘Da quando ti sei messo a dieta, ogni Pasqua diventa sempre più bella: compro le uova per te e le mangio tutte io: continua così, che io sono con te’; ‘L’unica sorpresa che voglio trovare per sempre nell’uovo di Pasqua sei tu, amore mio. Tanti auguri di una felice Pasqua 2017’; ‘Che questa Pasqua ti renda una persona completamente diversa da quello che sei oggi: buona, gentile, disponibile, insomma una persona che non ho mai conosciuto finora. Scherzo, dai! Buona Pasqua’; ‘Ricorda, potrai diventare una persona matura e molto sofisticata... ma non potrai mai rinunciare alle uova di cioccolata’; ‘Dolce come l’uovo con te è la vita, sei la mia sorpresa preferita. Auguri’; 'Cristo è risorto. La Sua presenza si manifesta in ogni cosa vivente, in ogni insetto, in ogni foglia, nel canto degli uccelli. Cristo è vivo. La Sua mano guida il meraviglioso risveglio della natura a primavera e riempie di gioia i nostri cuori. Perché tu possa continuare a crescere nella gioia e nella grazia di nostro Signore Buona Pasqua. Auguri'; ‘Questa festa ci ricorda coma la Luce vince sempre sul buoi e anche nella notte nera bisogna mantenere viva la speranza in Dio che verrà a risollevarci. Tanti auguri di buona Pasqua’; 'La Santa Pasqua è e sarà sempre un’occasione dove l’amore, la pace e la serenità si uniscono in nome di Gesù, nostro Salvatore. Auguri sinceri’; 'La resurrezione di Gesù è il simbolo della nostra fede ed ella nostra speranza ed è ciò che spinge i valori della nostra religione'; ‘Perché la pace del Signore sia nei vostri cuori, a Pasqua e per sempre. Tanti auguri’.

Pasqua 2017: domani sabato Vigilia di Pasqua, domenica Messa S. Pasqua 2017

La vigilia della Santa Pasqua 2017 di domani precede le grandi celebrazioni della domenica di Pasqua, che saranno presiedute da Papa Francesco. Nella giornata di domani, sabato 15 aprile, nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco celebrerà con i cardinali, i vescovi e i sacerdoti la Veglia pasquale. Nella giornata di domenica 16 aprile, giorno dalla Santa Pasqua, alle 10, Papa Francesco celebrerà la Santa Messa dalla Basilica di San Pietro in Vaticano, e al termine della celebrazione, dalla loggia centrale della Basilica, impartirà la Benedizione Urbi et Orbi.