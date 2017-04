Come vedere Genoa Lazio in streaming

Riuscirà Juric, di nuovo alla guida del Grifone, ad invertire una tendenza che sta avvicinando pericolosamente i rossoblù alla zona della classifica che scotta? È la domanda che si stanno ponendo in queste ore, alla vigilia di una sfida così delicata come Genoa Lazio, i tanti tifosi liguri che sperano di svegliarsi finalmente da un incubo iniziato a dicembre, proprio dopo la vittoria sulla Juve e che è proseguita con le quattro sconfitte consecutive che hanno dato il benservito a Mandorlini.

Il cambio in panchina potrebbe questa volta accendere la giusta determinazione in un ambiente che forse ha commesso l’errore di considerare chiuso il discorso salvezza troppo presto. Anche perché a Marassi arriverà una Lazio a caccia del riscatto dopo il ko contro il Napoli e decisa ad approfittare dello scontro diretto tra Inter e Milan e Roma Atalanta.

Premesse che accendono l’interesse intorno ad una sfida che alletta i palati di tifosi ed appassionati di calcio che sceglieranno anche lo streaming per non perdersi nemmeno un minuto di questa sfida appassionante.

Genoa Lazio Cofie squalificato

Juric, che ha ripreso il suo posto sulla panchina del Grifone, non potrà contare sull’apporto del mediano Cofie squalificato. Al suo posto gli indizi che circolano nell’ambiente rossoblù portano tutti alla stessa persona. Sarà quindi Veloso ad occupare la postazione nel settore nevralgico del campo. Unica punta il Cholito Simeone sulle cui spalle pesa l’intero attacco del Genoa, considerando anche la squalifica di cinque turni rimediata da Pinilla durante i tremendi minuti di Bergamo contro l’Atalanta.

Genoa Lazio recupera De Vrij

In vista del Genoa recupera De Vrij. Una buona notizia di sicuro per Simone Inzaghi visto che la sua assenza si è fatta molto sentire nella sfida contro il Napoli persa in maniera netta dai biancocelesti davanti al proprio pubblico. Il tecnico piacentino spera di recuperare anche il faro del centrocampo, l’argentino Billa mentre si è arreso per il recupero di Lulic considerato impossibile per sabato dallo stesso staff medico laziale.

Vedere Genoa Lazio in streaming

E allora quelli che vorranno avvalersi di questa possibilità dovranno solo capire come vedere Genoa Lazio in streaming. Una modalità che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia, rappresentando una valida alternativa ai metodi tradizionali. Inoltre, scegliendo i siti giusti, quelli che operano fuori dall’Italia, si avrà la stessa opportunità.

Anche se bisogna sapere che, a causa di un mancato pronunciamento omogeneo dei tribunali europei sulla liceità di questa operazione potrebbero intervenire i blocchi geografici che impediranno la visione dell'evento prescelto. Sky e Mediaset Premium con Sky Go e Mediaset Play le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium offrono anche la telecronaca in italiano ma possono essere visti solo dagli abbonati.

Chi invece ne è sprovvisto può valutare l’interessante offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle sfide sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmaker. In questo caso è però obbligatorio iscriversi alla piattaforma e dimostrare di puntare in maniera costante per poter vedere le sfide.