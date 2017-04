Streaming Inter Milan Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Ausilio è stato chiaro. Se l'Inter non vuole trascorrere la Pasqua ad allenarsi dovrà battere il Milan. Non sarà un'impresa facile visto che i rossoneri adesso sono avvantaggiati nella corsa europea

Inter Milan sarà certamente la sfida più interessante della trentaduesima giornata di Serie A. Pioli, dopo le sconfitte contro Sampdoria e Croton, non ha esitato un attimo a mandare in ritiro la squadra e Ausilio ha minacciato di programmare allenamenti anche a Pasqua in caso di ulteriore ko contro il Milam. Non il massimo per affrontare con serenità una sfida così importante che vale una buona fetta di possibilità di trovare spazio in Europa la prossima stagione seppure in quella meno allettante.

Il Milan dal canto suo è alle prese con il closing, andato finalmente in porto, che però non ha mai minimamente influito sul rendimento dei ragazzi di Montella che, anzi, proprio una settimana fa hanno compiuto il controsorpasso in classifica nei confronti dei cugini. Un’iniezione di fiducia niente male. Sfida che attirerà migliaia e migliaia di tifosi anche in Oriente e proprio per questo i novanta minuti di San Siro si giocheranno all’ora di pranzo. E saranno in tanti a vederli anche live gratis in diretta tv sui siti streaming.

Inter Milan Gagliardini in coppia con Kondogbia

Medel e Miranda costituiranno il baluardo della linea mediana del campo nerazzurra mentre D’Ambrosio ed Ansaldi si sistemeranno sulle rispettive fasce d’ordinanza. La buona notizia per il tecnico emiliano, ormai destinato a lasciare l’Inter a fine stagione dopo le due incredibili sconfitte consecutive contro Sampdoria e Crotone, è che Galiardini recupera dall’infortunio e ce la farà a calcare dal primo minuto il terreno di gioco di San Siro in coppia con Kondogbia, al centro di un veemente scontro di mercato tra le due società al momento dell’acquisto.

Inter Milan derby in bianco per i rossoneri

Per evitare il caos dell’andata il Milan tornerà a giocare un derby in bianco. I rossoneri, dopo la bellezza di venti anni, indosseranno la seconda divisa. In attacco il tridente dovrebbe essere quello solito composto da Suso, Deulofeu e Bacca al centro mentre Lapadula potrebbe scendere in campo a gara già iniziata. Il pacchetto arretrato invece schiererà il tandem centrale Paletta-Romagnoli mentre sulle fasce De Sciglio agirà a sinistra mentre sul versante opposto Calabria dovrebbe indossare una maglia da titolare.

Inter Milan live gratis su siti streaming

E allora quelli che vorranno avvalersi di questa possibilità dovranno solo capire come vedere Inter Milan live gratis in streaming. I siti migliori con cui provare a vedere in streaming anhe questa sfida sono quelli delle emittenti satellitari che operano fuori dall’Italia come per esempio Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Grecia, Lussemburgo Radio Television Luxembourg.

Per chi cerca una qualità ancora maggiore e ha sottoscritto l’abbonamento resta in piedi l’offerta streaming di Sky e Mediaset Premium rispettivamente con Sky Go e Mediaset Play. I non abbonati possono valutare l’offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmaker.