Inter Milan streaming quando e come

Inter Milan non sarà la solita stracittadina. Quest’anno, infatti, oltre alla consueta rivalità che esiste tra le due sponde calcistiche meneghine, si aggiunge la curiosità che deriva dall’assistere a un evento ‘Made in China’. Ottocento milioni di telespettatori saranno davanti ai loro schermi per non perdersi nemmeno un minuto della sfida che sancirà il passaggio ufficiale del Milan dalle mani di Berlusconi che ne ha fatto una gloriosa società famosa in tutto il mondo grazie ai ventinove trofei conquistati nel trentuno anni di presidenza, a quelle della nuova proprietà cinese del Presidente Yonghong Li.

Sul versante nerazzurro la rotta, al contrario, di Marco Polo verso l’Oriente era già stata seguita a inizio stagione con l’avvento alla Pinetina di Zhang. Curiosità che si traduce anche nelle ricerche che in queste ore inizieranno ad essere moltissime, dei siti web di quelli che non hanno ancora deciso dove e come vedere in streaming la sfida tra due nobili decadute a caccia di riscatto.

Inter Milan D’Ambrosio ha rinnovato con i nerazzurri

Eder scalpita per un posto da titolare viste le condizioni non ottimali di Candreva apparso in flessione in queste ultime settimane e Pioli dovrà valutare l’opportunità di un suo impiego fin dal primo minuto. D’Ambrosio invece ha rinnovato in settimana il contratto che lo lega ai nerazzurri fino al 2021. Chissà se i due gol nelle ultime due sfide saranno stati decisivi per rompere gli argini della trattativa e giungere in maniera risoluta alla firma. I tifosi della Beneamata sperano nel celebre proverbio ‘Non c’è due senza tre’.

Inter Milan il derby bomber Bacca sfida Icardi

Il confronto tra Inter e Milan potrebbe essere valutato con la lente dell’attacco. Bomber Bacca sfida Icardi in una lotta all’ultimo gol che per il momento vede il colombiano favorito. Nelle ultime settimane, infatti, l’attaccante argentino in forza all’Inter ha deluso le aspettative mentre il suo collega che opera nel fronte opposto ha lanciato timidi, ma significativi segnali di ripresa. Unico ballottaggio ancora aperto per Vincenzo Montella è chi affiancherà Romagnoli al centro della difesa rossonera. Zapata o Paletta?

Quando e come vedere Inter Milan in streaming

Saranno tantissimi i tifosi, sia nerazzurri che rossoneri, che si stanno chiedendo quando vedere Inter Milan in streaming. Alcuni preferiranno restare a casa seduti comodamente sul divano altri invece opteranno per i locali, gli amici o ancora i dispositivi mobili. Tante le modalità su come vedere i novanta minuti di San Siro in streaming. Anche Inter Milan potrà essere vista ad esempio live gratis in streaming e in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium attraverso le piattaforme streaming Sky Go e Premium Play. Soluzione valida solo per chi ha sottoscritto un abbonamento.

Now TV, invece, permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, tenendo invariata la qualità che offre il canale satellitare. In questo modo la partita si potrà vedere anche su cellulari e tablet Android o Apple. Oltre alle possibilità indicate in precedenza, si può optare per la scelta sul web di alcuni canali satellitari che operano fuori confine. Per esempio Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Kosovo Radio Television of Kosovo, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Honduras Televicentro, Georgia Georgia Public Broadcasting, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Lussemburgo Radio Television Luxembourg.

Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmaker che presentano alcuni limiti non trascurabili come l’obbligo di iscriversi alla piattaforma e di essere attivo, cioè scommettere di frequente.