Auguri di Buona Pasqua frasi originali, mai banali per fare gli auguri più belli, ricette pranzo di Pasqua, feste Pasqua in città

Manca poco al sedici aprile giorno in cui si festeggia la Santa Pasqua. Un'occasione per riunirsi in famiglia e per godersi un po' di meritato relax staccando per qualche giorno la spina.

Il sedici aprile i cattolici di tutto il mondo celebreranno la Festa di Pasqua. Una ricorrenza che va oltre il significato religioso e, come d’altra parte il Natale, presenta anche un lato ‘mondano’ e civile che fa parte ormai della consuetudine. In un caso o nell’altro non ci si potrà esimere dal pensare e dall’inviare le frasi di Auguri di Buona Pasqua. Il consiglio, che ormai non rappresenta nemmeno più una novità, è quello di sforzarsi in tutti i modi di essere originali e mai banali.

Solo così farete gli auguri più belli. Ovviamente non si può trascurare poi l’aspetto della frugalità con le famiglie pronte ad organizzare lauti pranzi con la possibilità di dar sfogo a tutta la creatività culinaria seguendo le ricette della tradizione con specialità dei vari territori italiani a troneggiare sulle tavole imbandite e frequentate da allegre combriccole di parenti, amici e bambini per il pranzo di Pasqua. Infine potrebbe essere utile anche avere una panoramica delle feste che verranno celebrate durante la domenica di pasqua nelle diverse città italiane.

Frasi originali per Auguri di Buona Pasqua

Si diceva dell’originalità. Non sarà difficile per quelli che hanno uno spirito creativo elaborare frasi originali per gli Auguri di Buona Pasqua. Gli altri potrebbero fare ricorso alla nostra raccolta di frasi di cui riportiamo una piccola selezione:

Abbasso le preoccupazioni e alziamo i calici per festeggiare una Pasqua all’insegna della gioia, salute e serenità. I migliori auguri di una meravigliosa Resurrezione carica di felicità. Buona Pasqua. Rinnoviamo i sentimenti di amore e pace a tutto il Mondo affinché sia per sempre festa nei cuori di tutti i popoli della Terra. Le uova di cioccolato sono buone, ma mai quanto te che sei davvero una regina di pace, di gioia e di amore. Tanti auguri di Buona Pasqua. In questo magico giorno che possiate essere travolti dalla gioia e dall’amore di Gesù Risorto. I miei più sinceri auguri di Buona Pasqua a te e alla tua famiglia, con la speranza che lo spirito pasquale vi accompagni nei giorni a venire. E dopo l’agnello adesso tocca al casatiello, buona Pasqua. Buona Pasqua con l’augurio che questa ricorrenza ti aiuti a riscoprire i valori che rendono una vita felice e degna di essere vissuta. E che l’entusiasmo che mostri nelle tue cose si rafforzi grazie alla resurrezione di Gesù. Persone dolci come te dovrebbero rinchiuderle in un uovo di Pasqua. Tanti auguri per una Santa e Serena Pasqua. La vera sorpresa è quella di averti accanto. Buona Pasqua amore mio.

Ricette di pranzo per Pasqua

A Pasqua non può mancare assolutamente un lauto pranzo che aiuterà sicuramente a conciliare anche lo spirito soprattutto se alle pietanze cucinate con tanto amore da chef che riescono con l’amore e la passione ad essere all’altezza delle star che ormai occupano con una certa frequenza le trasmissioni televisive.

Ma quali ricette possono essere più gradite agli ospiti di questa giornata così speciale che si apprestano a consumare il pranzo di Pasqua? Tra gli antipasti non possono mancare le torte salate e i lievitati, come la pasqualina genovese e il tortano napoletano, simile ma non identico al casatiello nella sua versione salata. Asparagi e carciofi non possono mancare e servirli lessati in salse gustose e semplici da preparare riscuoterà grande apprezzamento. Per primo conviene servire una succulenta lasagna al forno, come è tradizione in Emilia Romagna o in Campania. Se qualcuno poi dovesse manifestare la propria natura vegana ecco che in vostro aiuto arrivano le verdure. Come secondo, la tradizione vuole che in tavola ci sia l’agnello.

Al forno, in teglia o al tegame, magari accompagnando con le patate, può essere cucinato in tantissimi modi e ogni regione ha il suo. In alternativa, da prendere in considerazione alla luce delle polemiche che inesorabilmente si leveranno alla vigilia della Pasqua per la cosiddetta “strage dgli agnelli” si può pensare a un arrosto di vitello ai carciofi. Come dolci, oltre a uova al cioccolato e colombe perché non pensare alla pastiera dolce tipico napoletano. Oppure alla cassata siciliana o alla ciaramicola umbra.

Feste Pasqua in città italiane

Sarà perché una caratteristica peculiari dell’Italia è quella di essere il Paese delle Cento Città a testimonianza della grande varietà di culture, tradizioni che rendono il BelPaese una delle mete preferite dai turisti delle cento città. Sta di fatto che questo fermento culturale che si riverbera poi nella gastronomia, nei dialetti e nel modo di vivere delle varie zone geografiche italiane ha delle ripercussioni anche sulle Feste che si celebrano nelle città italiane in occasione della Settimana Santa e Pasqua.

Tra le celebrazioni religiose pasquali che hanno come protagonista l'uovo si vogliono ricordare quelle di Urbania in Provincia di Pesaro dove ogni anno si svolge il tradizionale gioco chiamato Punta e cul. A Tedozio in Provincia di Forlì si svolge ogni anno lo stesso tipo di celebrazione chiamata la Sagra e il Palio dell'uovo. A Montefalco in Provincia di Perugia la gara prende il nome di Gara della Ciuccetta e si svolge il Lunedì dell'Angelo. A Strettoia in provincia di Lucca, le manifestazioni della Settimana Santa cominciano la Domenica delle Palme nella Piazza del Paese dove viene rappresentato l'arrivo di Gesù e dei Discepoli a Gerusalemme.

A Sassari le celebrazioni si aprono con la messa nelle Chiesa delle monache Cappuccine e con la benedizione delle Palme nella Chiesa della Santissima Trinità. A Iglesias martedì ha luogo la processione dei Misteri. Il Giovedì, dopo il tramonto, si svolge la processione dell'Addolorata. La processione più attesa quella del Venerdì Santo nella quale è rappresentato il funerale di Gesù raffigurato in un bellissimo simulacro risalente al XVII secolo e accompagnato da una lunghissima schiera di figuranti in abito spagnolo. Una colomba è protagonista della famosa celebrazione dello Scoppio del Carro che si svolge a Firenze.