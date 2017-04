Napoli Udinese streaming. Siti web. Dove e come vedere

Il Napoli vuole rincorrere il secondo posto fino a quando sarà possibile. Per questo non potrà fare altro che battere l'Udinese e sperare in un passo falso della Roma di Spalletti con l'Atalanta

Il Napoli dovrà battere l’Udinese per provare ad avvicinare la Roma seconda. E, in qualche modo, sperare che i bergamaschi riservino lo stesso trattamento servito al San Paolo quando gli orobici, con un perentorio due a zero, tagliarono le gambe ai partenopei e cancellarono i sogni di gloria anche per questa stagione.

Sarri potrà contare su tutti i suoi elementi visto che anche Tonelli sembra aver recuperato dall’infortunio che lo sta tormentando dall’inizio della stagione. Vedere la sfida in streaming attraverso i siti web migliori potrebbe essere l’alternativa più gettonata per quelle persone che non riusciranno ad andare allo stadio né potranno recarsi nell’impianto di Fuorigrotta per assistere alla sfida dagli spalti. Il tempo per decidere dove e come vedere Napoli Udinese, però, sta per scadere.

Napoli Udinese Callejon da record

Callejon sta diventando un caso da studiare per quelli che intendono intraprendere la carriera da calciatore e magari seguire le orme del calciatore spagnolo. Numeri da record, infatti, per l’esterno che ha conquistato un’intera città con il suo impegno costante e un rendimento che, solo raramente, è sceso sotto l’asticella della perfezione.

In numeri che lo premiano sono impressionanti. In meno di quattro stagioni ha già collezionato un numero di presenze che lo proiettano a ridosso di vere e proprie leggende del calcio partenopeo come Careca e potrà entrare nella top ten della speciale classifica dei cannonieri azzurri tra quattordici gol. E l’uomo bionico di Napoli è anche l’anima di questo Napoli e non ha perso l’occasione di caricare a mille l’ambiente in vista della sfida con l’Udinese.

Napoli Udinese Delneri in emergenza

Samir, al centro di insistenti voci di mercato che lo accostavano addirittura all’Inter nella prossima stagione, dovrà tirare per il momento i remi in barca a causa della rottura dei legamenti del ginocchio. Un bel problema per Delneri che dovrà confrontarsi con l’emergenza privandosi di una pedina preziosa, forse la più preziosa, del suo scacchiere anche se recupera Jankto che ha scontato il turno di squalifica. Zapata avrà motivazioni particolari perché per lui si tratta di una sfida da ex.

Dove e come vedere Napoli Udinese in streaming

Tifosi, appassionati e semplici curiosi dovranno scegliere con attenzione dove e come vedere Napoli Udinese in streaming. C’è chi preferirà accomodarsi sul divano di casa propria apprestandosi a godersi l’evento davanti allo schermo e chi invece inizierà a cercare i siti migliori che permettono di vedere la sfida in maniera gratuita questa sfida di Serie A.

Tra quelli che potrete consultare eccone alcuni, scelti tra quelli delle emittenti che operano fuori dall'Italia che potrebbero fare al caso vostro. Per lo streaming vanno aggiunte anche Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme di Sky e Mediaset Premium che permettono, tra le altre cose, di ascoltare la telecronaca in italiano.

Anche se questa soluzione vale solo per quelli che hanno sotoscritto un contratto di abbonamento con le pay per view. Interessante l’offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite trasmesse sulla propria piattaforma per quattordici giorni e anche i siti dei bookmaker. In questo caso bisogna iscriversi, aprire una linea di credito online e dimostrare di essere attivi, cioè scommettere con una certa frequenza.