Napoli Udinese streaming quando e come

Napoli Udinese sarà una sfida speciale per Allan, Zielinski e Zapata. Ex, a parti inverse, potrebbero vestire la stessa maglia, quella azzurra, nel caso del ritorno del colombiano il prossimo anno

Napoli Udinese sarà una sfida da vincere a tutti i costi per i partenopei che potrebbero approfittare di un passo falso della Roma impegnata contro un cliente ostico come l’Atalanta. Sarri potrà contare su tutti i suoi elementi visto che anche Tonelli sembra aver recuperato dall’infortunio che lo sta tormentando dall’inizio della stagione.

Vedere la sfida in streaming attraverso i siti web migliori potrebbe essere l’alternativa più gettonata per quelle persone che non riusciranno ad andare allo stadio né potranno recarsi nell’impianto di Fuorigrotta per assistere alla sfida dagli spalti. Il tempo per decidere dove e come vedere Napoli Udinese, però, sta per scadere.

Napoli Udinese sfida speciale per Allan

Napoli Udinese sarà una sfida speciale per Allan, il brasiliano infatti è stato portato in Italia proprio dall’Udinese del patron Pozzo, dove ha trascorso tre anni fondamentali per la sua carriera. In attacco Sarri si affiderà al solito Callejon. Numeri da record per l’esterno spagnolo che ha conquistato un’intera città con il suo impegno costante e un rendimento che, solo raramente, è sceso sotto l’asticella della perfezione.

I numeri che lo premiano sono impressionanti. In meno di quattro stagioni ha già collezionato un numero di presenze che lo proiettano a ridosso di vere e proprie leggende del calcio partenopeo come Careca e potrà entrare nella top ten della speciale classifica dei cannonieri azzurri tra quattordici gol.

Napoli Udinese Delneri si affida a Jankto

Delneri sembra aver deciso. Per la sfida del San Paolo Delneri si affida a Jankto, centrocampista ceco con il vizio del gol, vera e propria rivelazione della stagione. In difesa invece il tecnico non potrà contare su Samir, a causa della rottura dei legamenti del ginocchio. Un bel problema per il tecnico friulano che dovrà confrontarsi con l’emergenza privandosi di una pedina preziosa. In attacco Thereau affiancherà il bomber colombiano Zapata che avrà motivazioni particolari, per lui si tratta di una sfida da ex.

Quando e come vedere Napoli Udinese in streaming

C’è tanta curiosità, mista anche a un po’ di inquietudine nei supporters del Napoli che vorrebbero che la gara iniziasse il più presto possibile. Sono già iniziate le ricerche quindi per capire quando e come vedere Napoli Udinese in streaming. Il modo migliore e più sicuro, anche in termini legali è quello di cercare siti stranieri che hanno acquistato i diritti televisivi delle partite di Serie A e possono trasmettere le partite in maniera del tutto legale e gratuita.

Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourgsono quelli che indichiamo, sicuri e legali.

A questi bisogna aggiungere le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go che garantiscono anche la telecronaca in italiano. Da valutare anche la proposta di Now Tv che offre la visione gratuita del suo pacchetto per quattordici giorni. Da considerare anche la possibilità di sfruttare i siti dei bookmakers stranieri. Ma bisogna conoscere i limiti che questa opportunità comporta.