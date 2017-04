Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 cosa è successo per le pensioni questi 5 giorni

Ancora vaghezza nella pubblicazione degli atti finali su mini pensioni e quota 41 e in generale sulle novità per le pensioni. Tante parole ma pochissimi fatti.

Gli ultimi sette giorni sono stati rivelatori per le novità per le pensioni perché è diventata più chiara la rotta tracciata da questo esecutivo sulle novità per le pensioni. Le aspettative sono state confermate, come dimostrato dall'inserimento di un doppio provvedimento nella prima bozza dell'iter economico accompagnato dal piano nazionale strategico, di cui vedremo i dettagli a breve. In linea di massima da una parte c'è l'assegno universale e dall'altra c'è la revisione del piano delle detrazioni. Certo, c'è ancora molto da scoprire nel dettaglio, ma le novità erano attese e sono stata confermate. C'è però l'altra faccia della medaglia delle novità per le pensioni ed è quella dell'indeterminatezza e delle indecisioni emerse dalle ultime notizie. La prima è quella di un altro passaggio a vuoto sugli atti finali delle novità per le pensioni, quelli su mini pensioni e quota 41.

Ancora una volta non sono stati varati e le risposte alle tante domande inevase non sono arrivate. La seconda è la vaghezza delle conclusioni dell'ultima riunione sulle novità per le pensioni, quella che ha messo attorno allo stesso tavolo forze sociali e i tecnici del Tesoro e del dicastero dell'occupazione sulla gestione e la governance dell'ente di gestione delle pensioni.

Novità per le pensioni nel Documento economico e programmatico

Tuto deciso: l'assegno universale da inquadrare nel progetto delle novità per le pensioni è lo strumento individuato dall'esecutivo per contrastare l'indigenza imperante in Italia per chi è privo di occupazione e lavoro. Sul piatto l'esecutivo ha stanziato circa 1,2 miliardi di euro per il 2017 e 1,7 miliardi di euro per il 2018. Al di là della valutazione sull'efficacia e l'opportunità di queste novità per le pensioni, più precisamente sono tre i versanti del provvedimento:

il varo dell'assegno universale vero e proprio per chi si trova in condizione di indigenza che prevede il progressivo ampliamento della platea di destinatari, la ridefinizione del beneficio economico legato alla partecipazione a progetti di inclusione sociale e il rafforzamento dei servizi di accompagnamento verso l'indipendenza; il riordino delle detrazioni finalizzate al contrasto dell'indigenza; il rafforzamento e il coordinamento degli interventi in materia per assicurare omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni.

Il futuro dell'ente di gestione delle pensioni aspettando gli atti finali: ultime notizie pensioni

Poca concretezza dalla nuova riunione sulle novità per le pensioni, quella sul futuro dell'ente di gestione delle pensioni. Le parti ovvero i rappresentanti delle forze sociali e i tecnici del Tesoro e del dicastero dell'occupazione hanno rinviato l'approfondimento sui punti caldi, gestione e governance, anche e soprattutto ricordando i conti traballanti e il desiderio dell'ente di ricoprire un ruolo di primo piano. Analoga vaghezza si registra nella pubblicazione degli atti finali su mini pensioni e quota 41 e in generale sulle novità per le pensioni. Tante parole ma pochissimi fatti.