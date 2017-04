L'ennesimo cambio in panchina per il Palermo, alla vigilia della sfida contro il Bologna, presenta un alone sinistro. E i tifosi rosanero non sembrano molto disponibili a subire un'altra delusione

Come vedere Palermo Bologna in streaming

L’ennesimo cambio in panchina dovrebbe, secondo il presidente Baccaglini, risollevare il Palermo da una situazione oggettivamente disperata. E invece, la mossa del patron rosanero, in vista della sfida al Bologna, potrebbe apparire l’ennesima mossa improvvisata che una piazza calda e passionale come quella rosanero non merita.

La scintilla scoppiata all’arrivo di Lopez si è presto esaurita e non è mai diventata quell’incendio che tutti a Palermo si aspettavano. E i rosanero sono mestamente scivolati al penultimo posto in classifica scavalcati addirittura dal Crotone che, senza alcun fuoco di artificio, ma puntando su Nicola e su un gruppo di calciatori determinati a vendere cara la pelle fino all’ultimo sta inseguendo ancora il sogno di una salvezza che avrebbe da quelle parti la stessa risonanza di uno scudetto. Il compito di Bortoluzzi non sarà per niente facile. Bisognerà iniziare subito contro il Bologna in una sfida che potrà essere seguita anche in streaming.

Palermo Bologna Diamanti torna titolare

Il nuovo allenatore Bortoluzzi, sulle cui spalle ricadono le residue speranze di salvezza del popolo rosanero, ha avuto appena il tempo per valutare le condizioni fisiche della squadra all’atto del suo insediamento sulla panchina del Palermo al posto dell’uruguaiano Diego Lopez. Non ci saranno pertanto grandi rivoluzioni nell’undici titolare che sarà abbastanza scontato anche a causa delle squalifiche.

Come accadrà per il leader della difesa Gonzalez mentre Gazzi tornerà abile e arruolabile a centrocampo. In difesa, al posto del costaricano, potrebbe ritrovare posto Cionek. Problemi per Fulignati, potrebbe essere rispolverato Posavec tra i pali. La buona notizia è che Diamanti torna titolare.

Palermo Bologna unico indisponibile Helander

Gli esami hanno scongiurato lesioni muscolari e quindi Verdi potrebbe farcela a scendere in campo o, magari a subentrare a partita in corso. Unico indisponibile alla corte di Donadoni sarà Helander. In mezzo al campo l’ungherese Nagy rischia il posto insidiato da vicino da Taider. Stessa sorte potrebbe toccare a Masina, autore di una prestazione tutt’altro che brillante contro la Roma nella sfida della scorsa settimana.

Palermo Bologna come vedere in streaming

Anche Palermo Bologna probabilmente si potrà vedere live in streaming in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium, che anche quest’anno offrono gratuitamente, solo per gli abbonati ovviamente, i servizi di streaming Sky Go e Premium Play. Ma per vedere Palermo Bologna si può valutare anche la possibilità di usufruire dell’offerta di Now TV che permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, tenendo invariata la stessa qualità che offre il canale satellitare.

Oppure bisogna ricercare pazientemente sul web i siti dei canali satellitari che operano al di fuori dei patri confini. Qualche esempio su come vedere la partita Palermo Bologna? Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg.

Infine da tenere in considerazione anche i portali dei bookmaker che però presentano alcuni paletti come l’obbligo di iscrizione alla piattaforma e quello di essere attivi con le puntate.