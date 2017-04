Pescara Juventus streaming. Siti web. Dove e come vedere

Pescara Juve non sarà una sfida qualunque per Zeman. Che però, adesso ha altri pensieri per la testa e proverà, in una sfida impossibile, ad allungare la striscia di due risultati utili consecutivi

Pescara Juventus sarà l’occasione per i bianconeri di allungare il passo rispetto alla Roma di Spalletti impegnata nella difficile sfida contro l’Atalanta dei miracoli. Certo la vittoria bianconera seppur probabile non può essere una certezza, anche perché il Pescara sembra aver ritrovato almeno il gusto di scendere in campo e gli ultimi risultati dimostrano che la cura Zeman, forse, ha iniziato a dare i primi riscontri.

Ma il nemico numero uno per la Vecchia Signora non sono i biancoazzurri, bensì quell’appagamento per la superba affermazione contro il Barcellona nella sfida di andata della competizione più importante d’Europa che potrebbe fiaccare i muscoli e la concentrazione. Pericoli che Allegri ha già ampiamente dimostrato di saper tenere sotto controllo così come la stessa Juventus il ci insegnamento più grande in questi anni di record è stato proprio quello di non accontentarsi mai e spostare l’asticella sempre più in alto. Molti proveranno a ricercare i siti web per lo streaming pur non avendo ancora deciso dove e come vedere questi novanta minuti.

Pescara Juventus problema fisico per Bahebeck

Squalificato Bovo, in difesa si tenta il recupero di Stendardo altrimenti mister Zeman potrebbe rilanciare Coda al fianco di Campagnaro. Problema fisico per Bahebeck, in pole Brugman su Mitrita e Cerri per rimpiazzare il francese.

Pescara Juventus a destra torna Lichtsteiner

Quasi certo del posto Asamoah in luogo di Alex Sandro a sinistra, a destra invece torna Lichtsteiner. Rugani andrà invece a fare coppia con Barzagli al centro della retroguardia juventina approfittando così della squalifica di Bonucci.

Allegri, nell’ambito della sua strategia di ampio turnover, legittimata da due settimane molto intense culminate con la splendida affermazione sul Barcellona, affiderà nuovamente a Marchisio le chiavi del centrocampo affiancandolo a Rincon più che a Pjanic che potrebbe riposare. Davanti, Sturaro potrebbe far rifiatare Mandzukic, mentre a destra Lemina scalda i motori. In questo caso Cuadrado resterebbe in panchina. Indisponibile, fino a fine stagione, Pjaca.

Dove e come vedere Pescara Juventus in streaming

Tifosi, appassionati e semplici curiosi dovranno scegliere con attenzione dove e come vedere Pescara Juventus in streaming. C’è chi vorrà vederla comodamente seduto sul divano di casa propria e chi invece inizierà a cercare i siti migliori, quelli che operano fuori dall’Italia e permettono di vedere la sfida in maniera gratuita nonostante la visione non sia garantita a causa dell’assenza di un pronunciamento omogeneo dei tribunali europei. Fatto che può causare dei blocchi geografici che potrebbero rendere impossibile raggiungere l’obiettivo.

Comunque si può provare ugualmente con: Honduras Televicentro, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Australia Special Broadcasting Service, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar sono solo alcuni di quelli che potrebbero trasmettere le immagini. Per lo streaming vanno aggiunte anche Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme di Sky e Mediaset Premium che permettono, tra le altre cose, di ascoltare la telecronaca in italiano.

Anche se questa soluzione vale solo per coloro gli abbonati. Interessante l’offerta di Now Tv che offre per quattordici giorni la visione gratuita delle partite trasmesse sulla propria piattaforma e anche i siti dei bookmaker. In questo caso bisogna iscriversi e dimostrare di essere attivi.