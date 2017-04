Streaming Pescara Juventus Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Pescara Juventus è la riedizione in chiave moderna dello scontro biblico tra Davide e Golia. Con l’unica differenza che, a onor del vero, questa volta il gigante bianconero non incontrerà troppe difficoltà a sbarazzarsi del piccolo Pescara rinfrancato si dagli ultimi pareggi contro Milan ed Empoli ma almeno sulla carta incapace di opporsi all’onda d’urto dei campioni d’Italia in carica.

Che, se ce ne fosse stato ancora bisogno, hanno dimostrato di trovarsi in uno stato di forma davvero eccellente riducendo in poltiglie il Barcellona nella sfida di andata dei quarti di finale della Coppa dalle grandi orecchie. Ma il calcio è bello perché anche le previsioni più certe possono essere smentite dai verdetti del campo, l’unico giudice incorruttibile in grado di emettere sentenze definitive. Interessante vedere, anche in streaming Pescara Juventus la sfida della Serie A che in tanti vorranno vedere live gratis o in diretta tv. E sono partiti a caccia dei siti streaming migliori

Pescara Juventus a centrocampo terza di fila per Coulibaly

Zeman, che dovrà fare a meno anche dello squalificato Bovo. Brugman favorito su Cerri, impegnato anch’egli nello stage della Nazionale, per affiancare Caprari e Benali. A centrocampo terza di fila per Coulibaly, la cui storia non è passata inosservata e ha commosso tifosi e simpatizzanti. Il giovane senegalese è arrivato in Europa sul barcone ed è riuscito, grazie alla caparbietà di cui è dotato a coronare il sogno di calcare i campi della Serie A.

Pescara Juventus Bonucci squalificato

Ampio turnover per Allegri e non potrebbe essere altrimenti visto il tour de force che i bianconeri hanno dovuto sostenere, superandolo a pieni voti, nelle ultime settimane con le due sfide al Napoli, la vittoria contro il Chievo e la superba affermazione in Europa contro il Barcellona. Bonucci squalificato verrà rimpiazzato da Rugani che farà coppia con Barzagli al centro della difesa che consentirà a Chiellini, vero mattatore dell’impresa contro il Barcellona, di tirare un po’ il fiato.

