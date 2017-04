Roma Atalanta streaming. Siti web. Dove e come vedere

Vietato sbagliare. Questo imperativo vale sia per la Roma, impegnata nell'inseguimento alla Juventus capolista, sia per l'Atalanta che sta cullando il sogno di una storica qualificazione europea

Sogno scudetto contro sogno europeo. E il secondo appare addirittura più concreto del primo. Roma Atalanta si può riassumere così anche se la squadra di Spalletti, almeno stando alle dichiarazioni della vigilia, non vuole ancora alzare bandiera bianca e vuole cullare ancora il sogno di una clamorosa rimonta alla Juventus capolista.

Che dal canto suo potrebbe essere distratta dalla sirena europea che ha iniziato a cantare forte dopo il roboante successo contro il Barcellona. Vedremo, anche grazie ai siti web che manderanno le immagini in streaming, quale dei due sogni continuerà a galoppare. Sono in tanti a dover ancora scegliere dove e come vedere la sfida dell’Olimpico.

Roma Atalanta Spalletti fa 400

Roma in festa per il suo allenatore. Quella contro l’Atalanta sarà una sfida speciale per Spalletti che sabato fa 400 panchine in Serie A. Un traguardo che lo proietta in cima alla speciale classifica dei veterani della panchina. Almeno tra i colleghi che sono in attività quest’anno. Out Emerson Palmieri e il suo posto dovrebbe essere occupato da Mario Rui. Il tecnico di Certaldo dovrebbe mandare in campo il solito terzetto difensivo guidato dal comandante Fazio (in gol a Bologna nell’ultima sfida di campionato) accompagnato sugli esterni da Manolas e Rudiger.

Roma Atalanta Gasperini in emergenza

Oltre al Papu Gomez squalificati, notizia ferale per i nerazzurri, Gasperini è in piena emergenza. Il tecnico di Grugliasco, infatti, potrebbe essere costretto a rinunciare a Caldara, Conti e Spinazzola mentre Kessie rientra dopo la squalifica e potrebbe affrontare quella che radio mercato dice potrebbe diventare la sua prossima squadra. Attacco basato sulle spalle di Petagna e del giovane D’Alessandro, atteso da una sorta di derby visto che è un prodotto del vivaio giallorosso.

Già si sono messe in moto le ricerche per capire dove e come vedere Roma Atalanta in streaming. Ormai si tratta di una tendenza che si sta diffondendo sempre di più tra i giovani. Ma bisogna fare attenzione a come si procede. Se i siti delle emittenti satellitari attive fuori dall’Italia possono mandare le immagini live in streaming, non sempre questa possibilità si realizza a causa di blocchi geografici che potrebbero intervenire e vanificare tutti gli sforzi.

Chi possiede un abbonamento a Sky o a Mediaset Premium può sfruttare gratuitamente il servizio streaming offerto dalle rispettive piattaforme Sky Go e Mediaset Play