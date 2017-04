Streaming Roma Atalanta Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Roma Atalanta sarà la difficile sfida di Serie A di Pasqua che i giallorossi dovranno vincere a tutti i costi se vorranno continuare ad inseguire i propri sogni di gloria. La prova autoritaria di Bologna incoraggia la truppa romanista a caccia di una remuntada che avrebbe del clamoroso nei confronti di una Juve capace tra le altre cose di strapazzare in quel modo il Barcellona.

Eppure la Roma non vuole fermarsi dopo i quattro successi consecutivi che hanno riacceso il motore dopo lo stop improvviso con il Napoli. I bergamaschi sono un cliente scomodo senza dubbio anche se le assenze in casa orabica potrebbero togliere sostanza a una squadra che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà tutti gli avversari, soprattutto in trasferta. Contemporaneamente stanno per iniziare anche le grandi manovre decidere come vedere Roma Atalanta in streaming.

Roma Atalanta distorsione alla caviglia per De Rossi

Spalletti spera che il Sabato Santo porti consiglio ai suoi gladiatori che non possono sbagliare nemmeno un colpo se vogliono provare ad infastidire la capolista Juventus fino al termine della stagione e, contemporaneamente, non concedere al Napoli che aspetta marpione un passo falso dei giallorossi, di rientrare nella lotta per il secondo posto che vuol dire accesso diretto alla competizione calcistica continentale più prestigiosa.

Roma in formazione tipo, out solo Emerson Palmieri, fresco di convocazione per gli stage della Nazionale di Ventura insieme al compagno di squadra El Sharaawy, vittima di una tendinite che lo terrà lontano dai campi di gioco per un paio di settimane. Distorsione alla caviglia per De Rossi le cui condizioni saranno valutate a pochi minuti dal fischio di inizio della sfida.

Roma Atalanta anche Bastoni out

I bergamaschi si presentano alla sfida contro la Roma con diverse incognite. La grana Gomez, squalificato dopo l’ammonizione rimediata contro il Sassuolo che ha fatto scattare automaticamente il provvedimento del Giudice Disciplinare, è quella ovviamente più difficile da fronteggiare per Gasperini.

Il tecnico di Grugliasco dovrà risolvere altre situazioni abbastanza delicate: Spinazzola e Caldara, per esempio, sono in forte dubbio per la sfida dell’Olimpico a causa di fastidi muscolari. Più ottimismo sulle condizioni di Conti il cui rientro sarà valutato poche ore prima del fischio di inizio. Anche Bastoni out.

Vedere Roma Atalanta sui siti streaming

Vedere Roma Atalanta sui siti streaming sarà una delle tante opzioni che i tifosi delle squadre, ma anche appassionati e simpatizzanti potranno scegliere. Certo chi ha l’abbonamento difficilmente rinuncerà alla sua comoda postazione in salotto per vedere la partita in diretta tv, ma saranno in tanti a optare per questa modalità o per quella offerta dai diversi siti dei bookmaker che potrebbero trasmettere ugualmente il match anche se in questo caso bisognerà iscriversi prima alla piattaforma e poi dimostrare di essere attivi, cioè di scommettere con una certa frequenza.

Per quanto riguarda lo streaming esistono diversi siti web di emittenti satellitari che operano al di fuori dell’Italia. Tra i più cliccati segnaliamo Australia Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Kosovo Radio Television of Kosovo, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia.

Sky Go e Mediaset Play rappresentano le alternative migliori per quelli che hanno l’abbonamento. Da segnalare anche l’offerta di Now Tv che mette a disposizione la propria piattaforma gratuitamente per quattordici giorni.