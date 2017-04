Roma Atalanta streaming quando e come

Roma e Atalanta si affronteranno a viso aperto. I giallorossi hanno bisogno dei tre punti per restare in scia della Juve impegnata nella sfida con il Pescara. La Dea dovrà custodire il quinto posto

Roma e Atalanta si affrontano ognuna per inseguire il proprio obiettivo. Che per i giallorossi significa assalto al cielo del primato nel campionato italiano mentre per i nerazzurri il traguardo è fissato in Europa, seppure quella meno prestigiosa dell’Europa League.

Sfida speciale soprattutto per l’ex Toloi. Il brasiliano, attualmente in forza all’Atalanta è sbarcato in Italia grazie alla bravura di Walter Sabatini, ex ds della Roma, diventando oggi un punto fermo della retroguardia orobica. Vedremo, anche grazie ai siti web che manderanno le immagini in streaming, quale dei due sogni continuerà a galoppare. Sono in tanti a dover ancora scegliere quando e come vedere la sfida dell’Olimpico.

Roma Atalanta Salah-Dzeko la coppia top in Serie A

Out Emerson Palmieri e il suo posto dovrebbe essere occupato da Mario Rui. Il tecnico di Certaldo dovrebbe mandare in campo il solito terzetto difensivo guidato dal comandante Fazio (in gol a Bologna nell’ultima sfida di campionato) accompagnato sugli esterni da Manolas e Rudiger. E la fiducia del tecnico di Certaldo verrà riposta anche in Salah-Dzeko, che con i suoi trentacinque gol in campionato, rappresenta la coppia top in Serie A.

Roma Atalanta Gasperini rinuncia a Spinazzola

Oltre al Papu Gomez squalificati, notizia ferale per i nerazzurri, Gasperini è in piena emergenza. Il tecnico di Grugliasco, infatti, potrebbe essere costretto a rinunciare a Caldara, Conti e Spinazzola mentre Kessie rientra dopo la squalifica e potrebbe affrontare quella che radio mercato dice potrebbe diventare la sua prossima squadra. Attacco basato sulle spalle di Petagna e del giovane D’Alessandro, atteso da una sorta di derby visto che è un prodotto del vivaio giallorosso.

Quando e come vedere Roma Atalanta in streaming

La soluzione per scegliere bene quando e come vedere Roma Atalanta in streaming è certamente quella di cercare i siti migliori. Quelli cioè delle emittenti che operano fuori dall’Italia, che offrono questa possibilità in maniera sicura. Per esempio: Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourgsono alcuni di quelli che garantiscono anche una buona qualità audio e video.

Le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium (rispettivamente Sky Go e Mediaset Play) possono essere invece utilizzate da chi ha sottoscritto un abbonamento. Interessante l’offerta di Now Tv che offre la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni. Cresce sempre di più, infine, anche in Italia, la tendenza a sfruttare anche i siti dei bookmakers stranieri.