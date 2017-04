Come vedere Sassuolo Sampdoria in streaming

Sassuolo e Sampdoria daranno vita a una sfida che non avrà nessuna ripercussione sulla classifica delle due formazioni, ormai consolidata, e sarà probabilmente uno stimolo ulteriore a giocare i novanta minuti a viso aperto per la gioia del pubblico che occuperà le tribune del Mapei Stadium e di quello che invece seguirà questo appuntamento da casa attraverso i canali tradizionali o lo streaming. Gli emiliani proveranno a dare una gioia alla propria tifoseria che quest’anno, dopo l’abbondanza dello scorso campionato, hanno vissuto una lunga quaresima.

Sassuolo Sampdoria Berardi squalificato

Non è una buona notizia anche perché si tratta del calciatore certamente più rappresentativo del Sassuolo. Ma Berardi non potrà essere schierato da Di Francesco perché squalificato. Questa assenza, già di per sé pesante si aggiunge a quella probabile di Defrel. Tornano gli incubi infortuni in casa neroverde che hanno impedito agli emiliani di confermarsi ai livelli dello scorso campionato quando riuscirono addirittura a centrare la storia qualificazione alle coppe europee.

La prima della storia di una società modello del calcio italiano. Il tecnico si affiderà quindi molto probabilmente a Matri supportato sulle fasce da Politano e Ragusa a formare il tridente offensivo che proverà ad espugnare il bunker della Sampdoria.

Sassuolo Sampdoria Muriel ancora ai box

Muriel ancora ai box a causa dei problemi muscolari che gli hanno impedito di calcare i terreni di gioco nelle ultime settimane. Ma Giampaolo potrà dormire sogni tranquilli vista l’esplosione di Schick che insieme a Quagliarella sta facendo faville come tutta la squadra d’altro canto. I doriani vengono da una serie di ottime prestazioni culminate nella vittoria a San Siro contro l’Inter e il pari, subito all’ultimo minuto che ha lasciato un sapore amaro all’ultima sfida contro la Fiorentina.

Vedere Sassuolo Sampdoria in streaming

Vedere Sassuolo Sampdoria in streaming sarà una delle tante opzioni che i tifosi delle squadre, ma anche appassionati e simpatizzanti potranno scegliere. Certo chi ha l’abbonamento difficilmente rinuncerà alla sua comoda postazione in salotto per vedere la partita davanti a uno schermo, ma saranno in tanti ad optare per questa modalità o per quella offerta dai diversi siti dei bookmaker che potrebbero trasmettere ugualmente la sfida.

Sky Go e Mediaset Play rappresentano le alternative migliori per quelli che posseggono l’abbonamento. Da segnalare anche l’offerta di Now Tv che offre gratuitamente in prova la propria piattaforma per vedere le sfide della Serie A per quattordici giorni oppure consentono anche ai non abbonati di acquistare un singolo evento.