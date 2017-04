Il Torino dovrà stare attento alla grinta e alla determinazione del Crotone se non vorrà avere brutte sorprese. I pitagorici hanno incredibilmente riaperto i giochi salvezza e non vogliono fermarsi

Come vedere Torino Crotone in streaming

La determinazione di Belotti contro quella di un’intera città. Questa potrebbe essere la sintesi di Torino Crotone, una sfida che per i granata non assume valenze particolari tranne che per la sua punta di diamante che vuole assolutamente segnare per provare a staccare il rivale numero uno nell’assalto allo scettro di realizzatore più prolifico della Serie A, attualmente appaiato in vetta.

Stiamo parlando ovviamente di Belotti e Dzeko e della loro sfida a suon di reti. Dall’altro lato invece il Crotone sarà compatto a inseguire il sogno della salvezza. Appuntamento a sabato pomeriggio per una sfida da godersi anche in streaming.

Torino Crotone Belotti a caccia del titolo di capocannoniere

Ormai per il Torino non ci sono obiettivi da rincorrere. Belotti invece si. Il bomber granata e della nazionale va a caccia del titolo di capocannoniere della Serie A. Un traguardo che sarebbe meritato per quanto espresso in campo dal Gallo durante questa stagione. Ma sulla sua strada si staglia l’ombra di un altro fuoriclasse della rete che risponde al nome di Dzeko.

Mihajlovic dovrà rinunciare ad Acquah squalificato, mentre Benassi è ancora in forse perché sta provando a superare i postumi dell’influenza. Iturbe ha salutato la truppa e resterà fuori un mese come Molinaro. Entrambi sono lo scotto che il Torino ha dovuto pagare per la brillante vittoria di Cagliari.

Torino Crotone Nicola si aggrappa a Falcinelli

Ormai è il talismano di un’intera città. Anche Nicola si aggrappa a Falcinelli per continuare a credere in quello che sarebbe davvero un risultato clamoroso. Conquistare la salvezza per il Crotone equivarrebbe al titolo di campione d’Italia. Eppure, per quanto possa apparire lontana, i pitagorici stanno mettendo basi concrete sulle proprie ambizioni.

Due vittorie consecutive, altro record di una matricola che si sta scoprendo grande nell’ultima parte di questa stagione, sono un biglietto da visita di tutto rispetto che i granata farebbero bene a tenere in considerazione.

Vedere Torino Crotone in streaming

Per vedere Torino Crotone in streaming si potrà scegliere Sky Go sul tuo pc, Mac o device mobile, ma in questo caso bisognerà avere un abbonamento da almeno un anno. Now Tv, invece che fa parte della galassia Sky, consente di vedere le sfide della Serie A anche su PlayStation e Xbox, in prova gratuita per quattordici giorni.

Anche in Italia si sta diffondendo l’abitudine di usufruire dei siti dei bookmaker, ma in questo caso ci sono dei limiti che rendono farraginoso l’iter e spesso molti vi rinunciano. Bisogna prima iscriversi alla piattaforma e poi dimostrare di essere attivi attraverso le giocate.