Auguri di Pasqua frasi, email, biglietti originali, video, foto divertenti e ricette uova, agnello, pastiera

Consigli per frasi di auguri pasquali e idee per portare in tavole le classiche pietanze con uova, agnello e pastiera. Come fare

Ci si avvia alle celebrazioni dalla Santa Pasqua di domenica prossima 16 aprile e sono già in tanti coloro che pensano alle frasi migliori e più adatte per augurare una serena Pasqua 2017 ad amici, parenti e colleghi, e a portare in tavole ricette gustose. Immancabili sulle tavole pasquali agnello e pastiera.

Frasi auguri di Pasqua 2017

Per fare gli auguri di una serena e felice Pasqua, esattamente come per ogni altra ricorrenza, è bene scegliere parole e frasi chiaramente in base al destinatario e, che si scelga di inviare frasi di auguri per messaggi, email o scrivendole su tradizionali bigliettini, gli auguri possono essere dei più classici e romantici come anche più ironici, divertenti e originali, dai più formali a quelli più informali. Per chi avesse bisogno di idee, proponiamo di seguito una lista di frasi di auguri pasquali da cui è possibile prendere spunto:

'Con la gioia dentro il cuore è risorto Nostro Signore per portare in questo giorno la salvezza a tutto il mondo. Auguri di Buona Pasqua'; 'Buona Pasqua a chi crede nella bellezza dei piccoli gesti e a chi sa che la vita sa stupire oltre ogni aspettativa. Che la gioia pervada il tuo cuore. Auguri'; 'Che la luce del Signore Risorto possa far risplendere sempre i la via del tuo cammino. Auguri di una serena e Santa Pasqua’ ‘Che tu possa trascorrere una Pasqua serena circondato da risate da amore che riempiano il tuo cuore di pace. Tanti auguri di buona Pasqua’; ‘Ti auguro una serena e felice Pasqua 2018, di quelle davvero indimenticabili. Tanti auguri’; ‘Che quest'uovo di Pasqua rappresenti per voi pace, armonia, serenità e amore. Auguri sinceri a tutta la famiglia’; ‘Spero che questo santo giorno porti pace e perdono per tutti’; ‘Siate felici come lo sono il cielo e la terra in questo magico giorno. Buona Pasqua a tutti’; ‘Che la colomba di Pasqua vi porti tanta serenità e che Gesù vegli su di voi. Auguri sinceri’; ‘Un caro e dolce augurio di Buona Pasqua tra prelibate uova di cioccolato e infiniti baci di amore’.

Auguri di Pasqua come video, foto divertenti

Non solo frasi: consultando il web, infatti, è possibile trovare immagini, anche animate, e video specifici per augurare buona Pasqua ai propri cari. Ma esistono anche diverse app per smartphone che permetto di inviare foto ad hoc personalizzabili o video da inviare tramite Wahst app o Facebook ai propri cari per augurare una buona Pasqua in maniera originale e divertente.

Ricette pasquali con le uova

Classiche sulle tavole pasquali le uova che sode o cucinate in maniera originale o tradizionale sono sempre gradite. Sulle tavole delle regioni meridionali, per il pranzo di Pasqua le uova vengono usate per portare a tavola il cosiddetto benedetto. Si tratta di un antipasto che consiste in una sorta di composizione che prevede una fetta di arancia, fetta di uovo sodo e fetta di salame da riporre, in più porzioni, in un grande piatto da portata. C’è poi chi ama fare le uova ripiene di tonno: in tal caso l’uovo di fa sempre sodo e si frulla il tuorlo cotto con tonno e maionese per poi riempire la metà interna dello stesso uovo con il composto appena realizzato.

Ricette pasquali per l’agnello

Sono diverse le ricette con l’agnello che si possono portare in tavola per il pranzo pasquale, dal semplice agnello alla brace, al semplice agnello al forno con le patate e rosmarino, all’agnello alla cacciatora. Per realizzare quest’ultima ricetta, molto gustosa, l’agnello deve essere infarinato e rosolato in una padella fondo spesso con mezzo bicchiere di olio extra vergine di oliva, 2 filetti d'acciuga e 2 spicchi d'aglio. Una volta dorata, la carne deve essere sfumata con mezzo bicchiere di vino bianco. Bisogna quindi aggiungere sale e pepe quanto basta e lasciar cuocere per circa 30 minuti, bagnando ogni tanto con un pò di brodo. A parte, bisogna tritare finemente altri due filetti acciughe con gli aghi di rosmarino e il rimanente aglio e mettere poi il trito in una ciotola con 3 cucchiai di aceto. Cinque minuti prima di spegnere il fuoco su cui cuoce l’agnello, bisogna versare l’aceto con spezie e alzare leggermente la fiamma per sfumare.

Ricetta per realizzare la pastiera pasquale

La pastiera di Pasqua è una ricetta tradizionale che di certo non manca in alcun pranzo pasquale, come panettone e pandori a Natale. Ricetta classica della tradizione napoletana, si tratta di una torta di pasta frolla ripiena di un impasto composto da ricotta, grano bollito, uova, spezie e canditi. La classica versione della pastiera contiene cannella e acqua di fiori d’arancio. Gli ingredienti necessari per la realizzazione della pastiera sono: farina (315 gr), burro (155 gr), zucchero (135 gr) tre tuorli d’uovo per la pasta frolla. Per il ripieno servono ricotta (400 gr), zucchero (350 gr), burro (30 gr), uova (2 intere e 2 tuorli), cannella, scorza di limone grattugiata, arance candite (50 gr), cedro candito (50 gr), acqua di fiori d'arancio, grano precotto (350 gr), vaniglia e latte (250 gr).

La ricetta parte dalla preparazione della frolla: mettere in un mixer farina setacciata, burro freddo a pezzi, un pizzico di sale e lo zucchero, fare andare fino a quando non ne risulterà un composto omogeneo. Ottenuto il composto, bisogna trasferirlo in una ciotola, unire i tuorli e impastare a mano per compattare gli ingredienti. Una volta compattato, il composto dovrà essere fatto a forma di panetto di pasta e avvolto nella pellicola. Farlo riposare in frigorifero per circa un’ora.

Per la crema di grano: versate in una casseruola il latte, aggiungete il grano precotto e il burro, poi grattugiate la scorza di un limone e mescolate gli ingredienti con un cucchiaio di legno, portando ad ebollizione a fuoco dolce e mescolando per circa 30 minuti fino a quando la crema sarà densa. Quindi setacciate più volte la ricotta per renderla più cremosa. Poi in una ciotola versate le uova, i tuorli e lo zucchero e mescolate con una frusta per rendere il composto omogeneo, quindi unite la ricotta, mescolate ancora e unite il grano cotto oramai raffreddato, i fiori d’arancio, la cannella in polvere, e i semi di una bacca di vaniglia. Mescolate e unite al ripieno anche i canditi di cedro e arancia. Mescolate ancora un po’ tutti gli ingredienti per amalgamarli. Prendete il panetto di frolla e stendetelo; imburrate e infarinate uno stampo di 24 cm e foderate la teglia con il disco di pasta frolla, bucherellate il fondo con una forchetta e versate all’interno il ripieno, decorate la pastiera con le losanghe e infornate la pastiera in forno statico preriscaldato a 180° per 80 minuti.